DeSantis amenaza con impuestos hoteleros y nuevos peajes en carreteras a Disney

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, amenazó con impuestos hoteleros y nuevos peajes en carreteras a Disney, en otra escalada contra el gigante de las atracciones con sede en Orlando, según reportes de medios de prensa.

DeSantis dijo que podría imponer impuestos a los hoteles del corporativo de entretenimiento, así como peajes en las carreteras que conducen al parque de atracciones ubicado en Florida, apuntó este sábado la plataforma Business Insider.

Estas propuestas suben el nivel de la escalda del gobernador contra Walt Disney World, desde que el corporativo de entretenimiento se opuso a la iniciativa del político republicano, conocida como “Don't Say Gay", la cual prohíbe la discusión de la orientación sexual y la identidad de género en las aulas, aprobada en marzo de 2022.

Tras esa oposición de Disney, los legisladores de Florida votaron en febrero último para poner fin al autogobierno de Disney, un estatus que mantenía al parque como un municipio independiente desde hace medio siglo.

Pero el contraataque de Walt Disney World no tardó en llegar y antes que DeSantis tomara el control del parque de entretenimiento, su antigua junta hizo un movimiento sorprendente con el cual aseguró el control de la mayoría de sus aspectos, dejando sin poder real al control estatal que pretendía el gobernador de Florida.

A DeSantis esta movida lo tomó por sorpresa y este último jueves prometió acciones adicionales que podrían incluir impuestos en sus hoteles, nuevos peajes alrededor de sus parques temáticos y desarrollo en terrenos cerca de su propiedad.

“Pueden seguir intentando hacer cosas, pero, en última instancia, vamos a ganar en todos los temas que involucren a Disney. Puedo decirles eso”, dijo el gobernador en un evento en el conservador Hillsdale College en Michigan, que reportó la CNN.

A finales de febrero último, el gobernador de Florida firmó el proyecto de ley que le otorgó el control del distrito autónomo de Walt Disney World, que operó por medio siglo con un alto grado de independencia.

"Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin", dijo en esa ocasión en una ceremonia de firma del proyecto de ley en Lake Buena Vista. "Hay un nuevo sheriff en la ciudad, y la rendición de cuentas estará a la orden del día".

Con la aprobación del proyecto de ley, el republicano DeSantis nombró una junta de cinco miembros para supervisar los servicios gubernamentales que el distrito de Disney proporciona en sus extensas propiedades de parques temáticos en Florida.

El relevo en el distrito de Disney comenzó el año pasado cuando el gigante del entretenimiento, sometido a intensas presiones, se opuso públicamente a la ley "Don't Say Gay" (No digas gay), que prohíbe la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género desde preescolar hasta tercer grado, así como las lecciones que no se consideren apropiadas para la edad.

Disney consideró que esa norma “nunca debió ser aprobada”, al tiempo que se disculpó con sus empleados por haber mantenido silencio y optar por hacer campaña en contra de la ley “detrás de las cortinas”.

Antes de su promulgación, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, anunció la cancelación de los cuantiosos donativos políticos de la compañía en Florida, que afectan incluso al propio DeSantis.

Disney emplea unas 60,000 personas en el estado de Florida. Reedy Creek Improvement District, donde se asienta la ingente compañía, es un distrito especial que abarca unos 100 kilómetros cuadrados entre los condados de Osceola y Orange, en el centro de Florida.

Como distrito independiente se le permitía a Walt Disney World tener su propia policía y cuerpo de bomberos, entre otras concesiones.