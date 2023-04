Locomotoras patrimoniales abandonadas a la intemperie por más de 20 años en Holguín

Locomotoras de vapor del central Rafael Freyre, de Holguín, permanecen abandonadas a la intemperie desde hace más de 20 años ante la inacción del gobierno.

Las siete máquinas del otrora Ingenio Santa Lucía, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, se encuentran paralizadas y descuidadas a la intemperie, según denunció en su perfil de Facebook Juan Carlos Vega Fuentes, técnico de monumentos en el Museo Rafael Freyre.

Captura de Facebook / Juan Carlos Vega Fuentes

“Más de 20 años a la intemperie y la ausencia de acciones que favorezcan a la conservación de las siete locomotoras a vapor declaradas Patrimonio de la Nación cubana es una situación preocupante pues la identidad de los santaluseños está estrechamente relacionada desde su génesis a este escenario”, escribió Vega Fuentes.

Según trascendió hace algunos años, a partir de 2002 las autoridades decidieron -en medio de la tarea reordenamiento del sector azucarero- dejar de usar las máquinas del ingenio Santa Lucía, y aunque algunos ingenieros intentaron recuperar algunas, siete locomotoras continúan abandonadas.

La paralización del central conllevó la paralización también de sus ferrocarriles y solo algunas fueron rescatadas para exhibirlas como parte del patrimonio azucarero y ferroviario cubano en el Museo Rafael Freyre.

Este fue el caso de la “La Mambisa”, la más antigua locomotora de vapor en activo, con más de 140 años.

Decenas de pobladores del antiguo ingenio expresaron su indignación ante la desidia del gobierno que debería interceder para rescatar las máquinas.

“Solo los directivos de ese municipio pueden hacer algo que dolor ver cómo se destruye lo que queda”, dijo una internauta.

Otros lamentaron que el patrimonio ferroviario se pierda y en el futuro no sean ya parte de la historia cubana.

“Es muy triste no poder contar en un futuro con pruebas palpables que por sí solas hablan de la historia de la localidad, por la falta de interés, conocimiento y cultura de aquellos que pueden resolver la situación y no lo hacen por el simple hecho de que no les interesa”, opinó otra persona.

El abandono estatal llevó a la desaparición de una locomotora de vapor, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, en la ciudad de Jatibonico, Sancti Spíritus.

Hechos similares ocurren a lo largo de todo el país, donde otros monumentos caen en la desidia y son abandonados ante la indolencia del gobierno cubano.