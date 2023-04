La hazaña de Rolando Arrojo con Tampa, 25 años después

Hace solo unos días se cumplió un cuarto de siglo del primer triunfo alcanzado en Grandes Ligas por los Rays de Tampa, la franquicia que ahora mismo sorprende con su paso triunfal de diez éxitos en fila, sin sombra de revés. Lo que quizás muchos no sepan o recuerden es que aquella victoria fue bordada por el brazo derecho de Rolando Arrojo, un villaclareño que dos años antes había abandonado la selección cubana que asistió a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

En ese equipo (entonces llamado Tampa Bay Devil Rays), el villaclareño lanzó además el primer juego completo, la primera lechada, fue su primer jugador All-Star y devino el primer pitcher novato en ganar 14 encuentros con una escuadra de expansión. "Venía de un béisbol de bates de aluminio -me dijo en una entrevista- y al encontrarme con la madera me resultó más fácil".

El tiempo ha pasado, pero Arrojo no olvida la emoción vivida el primero de abril de 1998 en Tropicana Field ante los Tigres de Detroit. "Es increíble cómo pasa el tiempo, pero ya son 25 años", declaró ayer en exclusiva para Cibercuba este hombre que dice enorgullecerse de ver a los cubanos Randy Arozarena y Yandy Díaz "cumpliendo su rol como puntales" del conjunto donde él se estrenó en la MLB.

En esa temporada de debut, el tres veces campeón con los Naranjas de Pedro Jova ganó 14 y perdió 12, con 3.56 de promedio de limpias.

"Recuerdo que después del Juego de Estrellas la ofensiva del equipo mermó mucho y perdí varios juegos por una carrera", rememora. "Yo aspiraba a unas 18 victorias, pero me quedé en 14. De todos modos fue inolvidable. Todo lo que me ocurría era primera vez que me pasaba, y jamás olvidaré que cada vez que yo lanzaba, la comunidad cubana de Tampa llenaba el ala derecha del estadio con banderas y no paraba de alentarme".

Una vez retirado, Arrojo trabajó con muchachos de high school (15-18 años) y "estuve junto a uno de los grandes entrenadores que he conocido, el profesor Orlando Chinea, magistral fortaleciendo brazos y perfeccionando la mecánica de lanzar".

Luego también se ha vinculado con los entrenadores Yobal Dueñas y Ángel López, y confiesa que actualmente mantiene la forma "jugando mucho softbol".

Feliz de que el Tropicana Field se esté llenando "como nunca" gracias al promisorio inicio de campaña 2023, el hombre que puso el primer grano de arena en la senda victoriosa de un equipo con cuatro postemporadas consecutivas se despide lanzando un alerta: "Tampa viene con todo".