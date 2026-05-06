¿Quiénes son los mejores prospectos cubanos? Pelota Cubana USA lanza su Top 30

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El sitio especializado Pelota Cubana USA presentó este miércoles su Top 30 de prospectos cubanos en Ligas Menores, el primer ranking de este tipo dedicado exclusivamente al talento cubano en el sistema de desarrollo de las Grandes Ligas (MLB).

Hasta ahora, Cuba no contaba con una clasificación estructurada, específica y actualizada periódicamente sobre sus prospectos en el béisbol profesional estadounidense, una herramienta que entrenadores, especialistas de los medios de comunicación y fanáticos necesitaban para seguir de cerca el talento de la isla en las organizaciones de MLB.

El listado fue elaborado por el equipo editorial del medio con el apoyo de más de una docena de scouts, incluidos evaluadores del área internacional y del béisbol profesional.

Para confeccionarlo se analizaron alrededor de 150 peloteros cubanos activos en ligas menores, priorizando herramientas individuales, proyección y contexto competitivo, bajo estándares similares a los utilizados en las evaluaciones oficiales de Grandes Ligas.

El ranking incluye jugadores de hasta 27 años, siguiendo el mismo criterio empleado en los principales listados de prospectos del béisbol profesional.

Tras la amplia investigación, los 30 nombres son Lázaro Montes, Kendry Rojas, Kevin Álvarez, Diego Tornes, Silvano Hechavarría, Yandel Ricardo, Yunior Tur, Jaims Martínez, Lisbel Díaz y Jordan Sánchez. También aparecen José Cerice, Joniel Hernández, Franco Alemán, Víctor Mesa Jr., Félix Arronde y Jaider Suárez, en una mezcla de jugadores ya consolidados en niveles altos de ligas menores y jóvenes recién firmados con gran proyección.

La lista se completa con Alejandro Cruz, Yobal Rodríguez, Leonardo Sevilla, Daviel Hurtado, Rubén Gallego, Andy Pérez, Raynel Delgado, Miguel Flores, Víctor Labrada, Ernesto Martínez Jr., César Prieto, Lázaro Estrada, Adriano Marrero y Luis Manuel León.

Varios de ellos ya han tenido experiencia en el máximo nivel, mientras otros continúan consolidándose en Clase A, Doble A o Triple A.

Uno de los jugadores más seguidos es el jardinero Montes, de los Seattle Mariners, considerado por scouts como uno de los bateadores de mayor poder entre los prospectos cubanos actuales, con una velocidad de salida registrada de 104.8 mph y potencial de poder calificado en 70 grados.

También sobresalen el receptor Edgar Quero, de los Medias Blancas de Chicago, quien ya disputa su segunda temporada en MLB, y el antesalista Bryan Ramos, ambos con posibilidades reales de establecerse en las Grandes Ligas en el corto plazo.

Otro nombre de peso es el del lanzador Luis Danys Morales, de los Atléticos, quien regresó a las Mayores esta semana tras ser llamado desde Triple-A Las Vegas.

Del mismo modo, César Prieto regresó a MLB el pasado lunes con los Cardenales de San Luis, luego de registrar un promedio de .311 en Triple-A durante la temporada 2026.

La clasificación no será estática, sino que funcionará como una «fotografía del momento», con actualizaciones programadas tres veces al año: tras el primer mes de temporada, después del Juego de Estrellas y al cierre de la campaña.

El ranking llega en un momento de creciente presencia cubana en el exigente sistema profesional estadounidense: Cuba ocupa el cuarto lugar entre los países con más representantes en MLB, solo detrás de Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, y 41 jugadores nacidos en la isla firmaron contratos con organizaciones de Grandes Ligas durante el período 2024-2025.

Este flujo constante de talento, alimentado en gran medida por la continua salida de peloteros cubanos de la isla en busca de oportunidades profesionales, es precisamente lo que justifica la existencia de un ranking especializado como el que acaba de lanzar Pelota Cubana USA.

«Varios nombres quedaron en la frontera del listado, reflejando la profundidad y el crecimiento del talento cubano en el sistema de ligas menores», destacó la publicación.