Jamie Lee Curtis aplaude a Karol G por su reclamo a revista que editó su imagen

Karol G se llevó una gran desilusión al verse en la portada de la revista GQ por la cantidad de retoques que le habían hecho. Un exceso de edición con el modificaron por completo su cara y cuerpo y con el que la cantante colombiana no estaba de acuerdo, hasta el punto de alzar la voz en contra de la publicación para reclamarles que no se sentía representada con la imagen que estaban proyectando de ella. Una potente denuncia que hizo reaccionar a la actriz Jamie Lee Curtis.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", comentó la Bichota, que sintió que la portada fue una falta de respeto para ella y todas las mujeres que buscan sentirse cómodas en su cuerpo cada mañana a pesar de los estereotipos que imponen la sociedad.

Esta reivindicación sobre la belleza natural no pasó desapercibida para nadie y fueron muchos los que mostraron su apoyo a la intérprete de "Provenza", que ha encontrado aliados incluso entre las estrellas de Hollywood.

La ganadora de un Oscar, Jamie Lee Curtis, aplaudió la denuncia de Karol G y se sumó a su causa en una publicación de Instagram en la que dijo:

"Estoy tan feliz de que Karol G esté dando voz a un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA (Inteligencia Artificial) y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello".

"Hay unas cuantas personas que son portavoces de esto como Justine Bateman, Andie MacDowell y yo. Estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mierda", concluyó la actriz de 64 años, satisfecha de ver cómo cada vez son más las personas las que defienden la belleza real.

