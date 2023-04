Amenazan de muerte a anciano cubano golpeado en Camagüey

El anciano cubano Julio Vena Molina, quien fue brutalmente agredido por un asaltante en la provincia de Camagüey, denunció que ha recibido amenazas de muerte por parte de su agresor sin que la policía tome acciones para evitar una tragedia.

Afirmó que se trata de un individuo de la región oriental de la isla identificado como Yorlandis Matos Cobas que vive en el barrio Los Sitios, de Vertientes, donde permanece armado impunemente con armas blancas.

A pesar de la agresión contra el hombre de 68 años, quien casi muere tras un ataque con una cabilla, el sujeto que le propinó la paliza se encuentra en libertad.

"La policía de Vertientes lo sabe y no ha hecho nada para detenerlo", explicó la víctima en un mensaje de Facebook.

Asimismo su hija, Lisbel Vena, ha denunciado que vive angustiada por el temor de que algo le pase a su padre y afirmó que "los primeros corruptos son los policías de Vertientes que no hacen bien su trabajo".

Publicación de Facebook. Lisbel Vena

Recordó que en marzo Matos Cobas golpeó con una cabilla y una silla a su padre de 68 años y después le corto la cara con un cuchillo.

"La víctima sin defenderse se fue para su casa y él le cayó atrás para rematarlo y si no es por los vecinos él lo mata", explicó.

Asegura que el padre del supuesto delincuente tiene comprados a los policías de la zona, al punto de que ella fue a quejarse a la Fiscalía General y la Policía Nacional en La Habana.

En más de una ocasión la familia Vena ha denunciado la inacción de la Policía frente a este caso de violencia extrema.

Afirman que han pasado casi cuatro meses de la agresión y las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

Decenas de internautas que conocen a los implicados afirmaron que la víctima es una persona buena y tranquila.

"No es justo que esté pasando lo que está pasando por un basura que vino a estropearle la vida y las leyes que no hacen su trabajo como tienen que hacerlo en qué han convertido a nuestra Cuba, es un vandalismo y no se hace lo correcto", expresó una persona.

Hasta el momento no han trascendido las causas por las que se produjo la brutal golpiza.