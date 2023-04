Embarazada cubana ingresada en Hospital Nacional: "De cargar cubos de agua ahorita dejo los dos niños en el piso"

Una embarazada cubana estalló contra la pésima situación del Hospital Nacional de La Habana, donde ingresó con solo una fiebre y se complicó por la falta de atención médica, además de las malas condiciones del lugar, pues tiene hasta que cargar agua para bañarse.

Liliana Fonseca, residente en Guanabacoa y embarazada de gemelos, aseguró que el Nacional, cuyo nombre oficial es Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío, es el más malo que ha visto en su vida.

"Ingresé solo por una fiebre que me dio (...) y me ponen en un cuarto donde hay otras embarazadas con neumonía, catarro y demás. Y al tercer día cojo catarro, empiezo con una tos malísima y me hacen prueba de Covid y da negativo, entonces no me dicen de qué es la fiebre, no me hacen análisis, no me dan una respuesta a nada", relató en el grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR".

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR / Liliana Fonseca

La joven compartió varias fotos que muestran el deterioro de la instalación y de la mala calidad de la comida que les dan a las pacientes.

"Cargando cubos de agua con mi barriga así mismo, el agua viene una sola vez al día, y cuando llega, báñate y vuelve y carga agua para ir al baño. No hay refrigerador donde guardar la comida, no te miden la temperatura, no te ponen un mosquitero, no te dan nada para la tos. Entonces, qué uno pinta en el hospital, ingresar para ellos decir que dan atención", cuestionó.

Liliana afirmó que ha estado en el hospital por gusto, porque estar debajo de un mosquitero y tomarse la temperatura lo podía hacer ella misma en su casa, ya que es enfermera y además vive frente a un policlínico.

"Le digo a una enfermera que tenía dolor bajo vientre y me dice que era normal. Solo espero que no pase nada, si no, ya saben cómo ese hospital se va a poner. Entre la tos que he cogido aquí y el peso de cargar cubos de agua, ahorita dejo los dos niños en el piso, y luego te dicen: 'haz reposo'. Qué reposo una va hacer en un hospital", concluyó.

El martes, al día siguiente de publicar su queja en redes sociales, la joven fue dada de alta, según anunció en otro post, donde agradeció a todos los que se preocuparon por ella.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR / Liliana Fonseca

En los últimos años han trascendido denuncias de mala atención y hasta de negligencias médicas, que incluso han llegado a ocasionar la muerte de embarazadas cubanas.

En agosto pasado, también en el Hospital Nacional de La Habana, una embarazada falleció como consecuencia de una presunta negligencia médica asociada a una transfusión de sangre no compatible.

La víctima, identificada como Elizabeth Espinosa, era madre de un varón de 10 años y residía en el reparto Sierra Maestra, en el municipio Boyeros.

"Una amiga que conozco desde niña. Estaba embarazada a término y tenía anemia por culpa de la mala alimentación. Le pusieron una transfusión de una sangre no compatible e hizo una reacción transfusional", describió una amiga de la fallecida.

La publicación precisa que tras la transfusión la joven comenzó a sentirse mal y que su futuro bebé, una niña, murió dentro del útero. Ella se quedó en el hospital y solo dos días después intentaron hacerle la cesárea, duranta le cual falleció también.

La denuncia también fue hecha en Twitter por la activista Betty Guerra Perdomo, quien refirió que un médico amigo de la infancia de la fallecida calificó lo sucedido de "enorme" negligencia médica.

"Un país que manda médicos a todo el mundo, pero que no es capaz de mantener los hospitales en condiciones mínimas para brindar la debida atención a la población, es un fraude total", concluyó la activista.