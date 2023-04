Unión Eléctrica de Cuba pronostica jornada de apagones diurnos y nocturnos

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba pronostica apagones diurnos y nocturnos para este miércoles 12 de abril, luego de que en el día anterior se registraran afectaciones durante casi todo la jornada (más de 18 horas).

Según informa la entidad en su muro de Facebook, el martes se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 6:15 am hasta las 7:07 am (52 minutos) con una máxima afectación de 70 MW, y desde las 8:44 am hasta las 2:23 horas de la madrugada de este miércoles (otras 17 horas y 39 minutos).

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La máxima afectación fue en el horario pico, a las 8:30 pm, y fue de 820 MW, casi el doble de los 450 MW que se habían anunciado.

Este miércoles, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 7:00 am era de 2010 MW y la demanda 2000 MW, con todo el sistema con servicio. Las afectaciones estaban previstas a partir de las 8:00 am, con un máximo de 350 MW.

Para la hora pico, se estima una disponibilidad de 2176 MW y una demanda máxima de 2820 MW, para un déficit de 644 MW, por lo que se pronostica una afectación de 714 MW en este horario.

En este momento se encuentran fuera de servicio por avería tres unidades de las CTE Mariel, Cienfuegos y Felton.

Además, están en mantenimiento siete bloques de las CTE Mariel, Santa Cruz, Cienfuegos, Diez de Octubre, Renté y Guiteras.