Natti Natasha responde a críticas tras candente vídeo de "Algarete": "En vez de buscarme fallas, mírate al espejo"

Natti Natasha no suele entrar en controversia ni en el juego de sus haters, pero en las últimas horas ha hecho una excepción para responder a las críticas que le han estado llegando tras el estreno de "Algarete", su más reciente lanzamiento.

La cantante dominicana derrochó sensualidad en la letra de este tema de reguetón y también en las imágenes del videoclip, un trabajo audiovisual que incluso decidió no colgar en Youtube para evitar la censura de la plataforma.

Las picantes escenas del vídeo de "Algarete" provocaron un sinfín de reacciones. Muchas de ellas positivas para la intérprete de "La mejor versión de mí". Pero hay quienes no vieron con buenos ojos que la artista fuera tan explícita y cuestionaron que teniendo una hija y pareja protagonizase según que escenas...

Ante todos estos comentarios negativos, la mamá de Vida Isabelle decidió responder con un tweet con el que dejó claro que está satisfecha con su carrera y su vida personal y que son los demás los que deberían buscar dentro de ellos mismos sus fallos porque a ella le va "de lo mejor".

"Si trabajar con pasión, ser una maravillosa y orgullosa madre, no tener problemas con nadie en la industria y evitar polémicas y controversia, llevar una maravillosa y excelente relación de pareja y laboral con mi compañero no te agrada, entonces en vez de buscarme fallas, mírate al espejo y búscate las tuyas porque a mí me va de lo mejor", sentenció Natti Natasha, junto a una foto en la que saca el dedo corazón a todos sus haters.

Aquí te dejamos el vídeo de "Algarete":

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.