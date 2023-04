Cubano con cáncer llega a Estados Unidos para recibir tratamiento médico

El cubano José Miguel Fernández Lence, paciente de un tipo raro de cáncer conocido como Sarcoma de Ewing, arribó este miércoles a Estados Unidos con una visa humanitaria para recibir tratamiento médico en territorio estadounidense.

Daniela, la hermana de José Miguel, compartió una filmación que refleja la llegada de su hermano al Aeropuerto de Miami y agradeció a todas las personas que hicieron posible ese momento, muchos de ellos donantes económicos anónimos.

“Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado a lograr este gran paso… ya mi hermano está aquí con nosotros donde le van a salvar la vida en el nombre de Jesús. Ahora nos queda completar al menos la mayoría del dinero para poder pagar todo el tratamiento. Cada día va quedando menos y $1 cuenta. El link para donar está en la biografía de mi perfil. Por favor, ayúdenme a compartir”, escribió la joven en Instagram.

“Aquí está Migue en el hospital UHealth de Miami. Gracias a Dios y a todos los que han hecho esto posible. En estos momentos se encuentra muy débil, pero confiamos en Dios para que ponga su mano y se mejore pronto”, escribió en la plataforma de recaudación GoFundMe, Carlos Martínez.

Decenas de internautas reaccionaron con alegría a la noticia y dejaron mensajes de pronta recuperación para el joven José Migue, de 33 años y padre de dos niños.

“El tiempo de Dios es perfecto. Imposible no llorar al ver este video. Pronta recuperación”. “Con el favor de Dios y todos los que te hemos ayudado, se logrará que tu hermano vuelva a ser el mismo de antes”. “Hay tanto que agradecer en esta vida. Miro este video y no puedo parar de llorar! Dios es tan grande! No dejen de luchar, él hará que todo sane!!!

El caso de José Miguel se volvió viral en redes sociales luego de que familiares y allegados abrieran en marzo una campaña de recaudación de fondos para que el joven sea tratado en Estados Unidos, ya que en el Instituto Nacional de Oncología de La Habana no podían hacer más nada por él.

"Está en la etapa peligrosa, ya que estuvo dos meses sin tratamiento y ese tumor avanzó rápido, le llegó a supurar y al parecer se infectó. Una doctora del Hospital Memorial Jackson, de Miami, le mandó un tratamiento de sueros orales, que por supuesto, no los hay en Cuba, y tenemos que comprarlos en otro país. Dijo que necesita estar aquí ya, porque cada día cuenta y ese tipo de tumor tiende a hacer metástasis en otras partes del cuerpo", explicó la hermana de José Miguel en declaraciones a CiberCuba el mes pasado.

Fernández Lence, de 33 años, tiene dos hijos pequeños que también viven en Cuba y podrán seguir compartiendo la vida con su padre si logran recaudar los 150 mil dólares que necesita la familia en Estados Unidos para que lo atiendan en el Hospital Memorial Jackson, de Miami.

El paciente ha sido sometido a cinco ciclos de quimioterapia y 20 radiaciones, aún así el tumor persiste y se hace más fuerte, explicó la familia.

El sarcoma de Ewing es un tumor maligno de células redondas. Está calificada como una enfermedad rara en la cual las células neoplásicas se ubican en el hueso o en tejidos blandos. Las áreas afectadas con más frecuencia son la pelvis, el fémur, el húmero, y las costillas.

La crisis sanitaria de Cuba impide atender a todos los pacientes oncológicos como se merecen y en muchas oportunidades los familiares tienen que acudir a personas residentes en el exterior para completar tratamientos o conseguir insumos y medicamentos.