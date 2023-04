Madre cubana denuncia mala atención en hospital de La Habana: "Nos tratan como animales"

Una madre cubana denunció que en Hospital Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón, en La Habana, tratan a los pacientes "como animales".

En un post de Facebook la mujer, identificada como Rebecca Bembó, señaló que el 11 de abril se presentó por tercera vez en el servicio de Urgencias del citado centro médico –conocido como Hospital Balear– con su hijo y no quisieron atenderla. De allí la mandaron para la posta médica a buscar una remisión.

A pesar de que explicó que no se trataba de un seguimiento sino de "una urgencia", la asistente médica le dijo que no marcara "sin turno porque no se me va a atender".

Publicación en Facebook. Captura

La madre cuenta que se dirigió a la dirección del policlínico en busca de una respuesta para su situación y allí le dijeron que los directivos estaban "reunidos con los compañeros de la provincia".

"De qué potencia médica estamos hablando en Cuba, donde te diriges a una institución médica para ser tratado como animales y no puedes recibir una atención médica. ¿Hasta dónde va ha llegar la falta de respeto y de ética profesional de este país?", cuestionó.

Varios internautas le recomendaron a la mujer buscar "otro hospital no pierdas más tiempo, consejo sano y de amigas". Justo en el Hospital Balear de San Miguel del Padrón falleció recientemente un bebé de poco más de un mes de nacido por supuesta negligencia médica.

"Ya aquí en Cuba todo es un descaro y una falta de respeto, aquí en Cuba tienes que estar muriéndote para que te atiendan rápido", dijo una mujer.

La víspera trascendió la denuncia de otra madre cubana por la falta de atención médica y empatía en el Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez" en el municipio habanero Marianao.

La mujer afirma que su hijo de dos años ha estado hospitalizado en la sala de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por más de 20 días y que la atención médica ha sido mala.