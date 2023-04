Becky G enseña orgullosa su cabello al natural: "Amo mis canas, no tienen nada de malo"

Si hay algo que aprecian los cibernautas hoy en día es cuando sus famosos favoritos se muestran al natural, sin retoques ni filtros para enseñar la realidad de sus cuerpos o de su imagen.

Si hace unos días fue Karol G la que nos dio una lección de lo importante que es aceptarse al denunciar el exceso de Photoshop que le hicieron en la portada de la revista GQ, con lo que no estuvo de acuerdo, en esta ocasión ha sido Becky G la que se ha ganado los aplausos al enseñarlos con orgullo sus canas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Sin pijama" compartió algunas historias enseñándonos su melena negra con algunos reflejos blancos. Aunque para muchos podría ser un problema y hasta un complejo, la cantante estadounidense de raíces mexicanas ha aprendido a aceptarlas y también quererlas, aunque eso no impide que de vez en cuando no le haga gracia que aparezcan sobre todo en la parte frontal de su cabeza...

"Amo mis canas, no tienen nada de malo, solo que es molesto que estén justo en la parte de delante", comentó la artista de 26 años en unos vídeos en los que enseña orgullosa su pelo antes de pasar por las manos de su estilista para retocarse el color de su cabello.

Esta no es la primera vez que Becky G habla abiertamente sobre sus canas. El año pasado en un vídeo de TikTok desveló que le salen desde que tiene 14 años, pero en vez de mirar sus mechones grises desde el complejo, ella lo hace desde la gratitud porque eso significa que tiene mucho trabajo. "Diosito me ha bendecido tanto que me estreso", comentó la cantante, a la que le salen las canas a causa del estrés.

"Elegí vibrar tan algo que, naturalmente, soy muy propensa a estar cansada", agregó, antes de recordar que no es la única persona a su edad con tener canas.

"Mientras más creces, más fuerte tratan de derribarte", reflexionó entonces la joven artista, que no entendió la sorpresa y críticas que recibió en las redes sociales después de que se le vieran sus canas en un vídeo.

