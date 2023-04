Pedro Jova dice que nunca más dirigirá en la pelota cubana: "Estoy decepcionado con esto"

El legendario pelotero cubano Pedro Jova, quien estuvo al frente del equipo de Villa Clara en la pasada Serie Nacional de Béisbol, aseguró que no volverá a dirigir porque está muy "decepcionado de esto".

Jova, que en enero pasado pidió su separación del cargo alegando problemas de salud, dijo a la revista deportiva Play Off Magazine que a él nunca lo han ayudado.

"No me he ido de aquí, de Cuba, pero otros, a quienes les dieron todo, no están aquí. Volví a dar el paso al frente para ayudar a la provincia en la temporada de 2022, pero no vuelvo a dirigir porque tengo problemas de diabetes", señaló.

Jova fue mentor del team villaclareño en la década del 90, una época gloriosa en la que llevó a sus talentosos jugadores a ganar tres títulos consecutivos en 1993, 1994 y 1995, además de dos segundos lugares.

Sostiene que en este último año al frente del equipo sus problemas de salud se agravaron, a lo cual se suman las dificultades para conseguir los medicamentos que necesita. Como cualquier cubano de a pie, para resolver, por ejemplo, una pomada, debe acudir a los amigos.

"Me siento decepcionado con esto, de verdad. Si me volvieran a llamar para dirigir, con mis 69 años, no lo voy a hacer más. Estoy de asesor del equipo Villa Clara. Estoy jubilado, pero recontratado. No he tenido atención con todo lo que he aportado a este país, al cual no he abandonado. A mí nunca me dieron carro, el que tuve lo compré con mi trabajo fuera del país, pues ni por Cuba Deportes cogí nada", recalcó.

El exmánager asegura que seguirá vinculado al béisbol en otras tareas, pero jamás como director.

"Ya con mi edad no es para estarse buscando tantos problemas, aunque me mantengo de asesor, pero sigo con cosas que duelen. Mi última voluntad sería que me pudieran resolver mis problemas y haber tenido condiciones merecidas por derecho propio", subrayó.

Acerca del éxodo actual de los peloteros hacia ligas de otros países, lo atribuyó a que no se les motiva y a que ganan muy poco dinero.

"No tienen garantizado ni medianamente lo que necesitan. (...) Necesitan más, incluido el sueldo, porque algunos tienen hijos y no tienen los problemas resueltos como casas, teléfonos y otras cosas, para que, cuando vayan a jugar para otra provincia, se sientan protegidos y tranquilos por dejar a la familia. (...) en el exterior ven que ganan dinero. Pienso que para que no se vayan tantos muchachos, hay que atenderlos mucho mejor", afirmó.