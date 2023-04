Karol G confiesa cómo Pablo Escobar "ayudó" a su familia

Karol G Foto © Redes sociales de la artista

Karol G es la protagonista de la última portada de la revista GQ, y aunque no está contenta con el resultado puesto que retocaron su imagen cuando ella había pedido expresamente que no lo hicieran, hay otros detalles detalles de la entrevista que concedió para la publicación que no pasaron inadvertidos, como lo fueron sus comentarios sobre Pablo Escobar.

En la conversación que mantuvo con el medio, la Bichota recordó sus orígenes y su infancia en la ciudad colombiana de Medellín, un escenario que en los años 90 estuvo manchado por la sombra del narcotráfico y de Pablo Escobar. De hecho, la artista contó una anécdota que relaciona a su madre, Martha Navarro, con el temido capo.

Antes de que ella naciese, su madre trabajó como camarera en un restaurante que frecuentaba el narcotraficante y en una de sus visitas le dejó una generosa propina que "le cambió la vida". Un dinero que ayudó a su familia a recuperarse económicamente. Lamentablemente, poco después de aquello, su tío fue asesinado en la calle pasado el toque de queda.

La artista es consciente del daño que ha causado el narcotráfico en su tierra, incluso asegura que ese estereotipo persigue a Colombia hasta el día de hoy. "Mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó", comentó la intérprete de "Provenza", que convertida en una estrella global está aportando su granito de arena para cambiar la imagen que se percibe de su país fuera de las fronteras de Colombia.

Acompañando estas declaraciones, la artista de 32 años protagonizó la portada de la publicación. Una imagen que dejó claro que no la representa por el exceso de Photoshop que le hicieron.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento feliz y cómoda con cómo me veo al natural", aseguró Karol G, que explicó que antes de que saliese a la luz la portada dejó clara su inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a su foto y calificó lo que hizo la revista como una falta de respeto.

