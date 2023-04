Colas en gasolineras de Miami-Dade por crisis de abastecimiento de combustible

Largas colas de autos para comprar combustible o estaciones de servicio que no tienen gasolina ha sido una imagen recurrente este fin de semana en el sur de la Florida, donde los conductores viven con asombro y preocupación una situación inédita.

Sin embargo, las graves inundaciones que vivió parte del estado la pasada semana dejaron como daño colateral retrasos en la distribución de gasolina en los condados de Miami-Dade y Broward.

Medios locales de prensa revelan que en Miami-Dade y Broward hay gasolineras que sí tienen combustible pero hay largas colas, y otras donde llevan varios días sin tener gasolina ni tampoco saben cuándo la tendrán.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, se pronunció en Twitter sobre la situación y aseguró que autoridades de ese condado trabajan en estrecha colaboración con socios estatales y federales para garantizar que el combustible se distribuya lo más pronto posible a las estaciones de servicio.

El sábado el agua acumulada finalmente se despejó en el puerto y las autoridades son optimistas en relación con la progresiva normalización del servicio.

No obstante, los conductores tienen el temor de que la escasez se convierta en una crisis y muestran malestar por la situación.

Las autoridades instan a los choferes a ser pacientes y llaman a no acaparar, pues aseguran que hay suficiente combustible en el puerto y en buques en el mar que se encuentran próximos al estado.

Mientras tanto, administradores y empleados de varias estaciones de servicio donde ya no tienen combustible y dicen no saber cuándo les llegará.

“Hasta el momento no sabemos cuándo llegan los deliveries de gas, no nos dan una explicación aún. Solamente que apaguemos los motores porque ya no hay gasolina”, explicó en declaraciones a Telemundo 51, Daniela Cerda, quien trabaja en una gasolinera Mobil que desde el viernes no tiene suministro, algo que ha provocado que el negocio sienta el impacto de la falta de ventas, no solo de combustible sino también de otros artículos.

En redes sociales, algunos cubanos bromean sobre la peligrosa similitud con la escasez de combustible que atraviesa Cuba.

No obstante, otros apuntan que no hay punto de comparación, pues mientras la crisis de abastecimiento en el sur de Florida es circunstancial y fue desatada por una situación climatológica anómala, la escasez de combustible cubana es un mal endémico que el propio presidente del país no sabe cómo va a resolver, según dejó dicho Díaz-Canel en días recientes.