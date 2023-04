Colas de varias cuadras para comprar combustible en La Habana: "Le dieron parole a la gasolina"

Las largas colas para comprar combustible en La Habana vuelven a ser parte del día a día de los choferes, obligados a largas horas de espera junto a sus vehículos sin saber cuándo podrán llenar sus depósitos.

Un video publicado por Cubanet muestra una extensa hilera de casi diez cuadras de vehículos a lo largo de la calle Monte, que dobla por la calle Rastro y finaliza en un servicentro en Belascoaín, una de tantas colas que por estos días saca de quicio a los conductores.

Muchos se quejan de que lo peor es no saber cuándo abastecerán las gasolineras, lo que los obliga a permanecer durante horas en la vía pública, sin certeza de lo que sucederá.

"Se perdió la gasolina en Cuba. Le dieron el parole", sentenció resignado el youtuber Cubano Original en un video que publicó este miércoles.

En su análisis el youtuber, que al parecer es botero, hizo un análisis de lo que desencadena la actual situación: una espiral donde al final todos los particulares subirán los precios de transportación.

"Dormí anoche en el carro"; "Estamos en la cola para ver si es que echan. No se sabe nada", "A mí lo que me enoja más que no nos expliquen lo que pasa"; declararon choferes en un reciente reporte de la agencia EFE sobre el tema.

Mientras tanto, en el grupo de Facebook "¿Dónde hay combustible?", los choferes van avisándose de dónde hay gasolina y de paso documentan algunas colas que se encuentran a su paso.

Sin embargo, no todos sufren de la falta de combustible porque quienes tienen "una carta del gobierno", personas que son consideradas "esenciales y cuentan con un permiso especial para repostar del combustible que aún queda disponible", advierte EFE.

El diario oficialista Granma explicaba el pasado domingo en un artículo que luego borró, que el Gobierno provincial de La Habana había implementado medidas para enfrentar "la situación creada por la falta de abastecimiento de diésel a los transportistas privados o poseedores de medios de este sector".

Hace justo un año, en La Habana se vivió una situación similar, cuando los choferes estuvieron durante días haciendo enormes colas con el fin de obtener combustible para sus vehículos.