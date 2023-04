Activistas cubanos impulsan campaña para ayudar a familias de Pinar del Río

Activistas cubanos impulsan una campaña para recolectar ropa y artículos de todo tipo, que serán entregados gratuitamente a familias de Pinar del Río, afectadas por el paso del huracán Ian y en situación crítica.

La activista e historiadora del arte, Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, publicó un comunicado en Facebook donde insiste en que se trata de un llamado de ayuda "ante la necesidad y carencia" que sufre la población pinareña.

"El plazo de recogida por parte de cada Administrador será hasta el domingo 30 de abril. Consiste en donar: ropa, calzado, aseo, alimentos, etc. No es dar lo que te pongas, tampoco lo que esté inservible. Recuerda que es para bebés, niños, niñas, adultos, personas mayores, necesitados de verdad", indica el comunicado.

La activista pidió apoyo en las redes sociales para que todas las personas que puedan donar se sumen a esta campaña organizada por la sociedad civil en Cuba, que intenta dar respuesta a las necesidades de miles de cubanos que sobreviven en absoluta pobreza y sin apoyo del estado.

"Hagamos esto masivo, preguntemos a un familiar, vecino, o compañero de trabajo. No dejemos que se nos eche a perder, no acumulemos lo que ya no vayamos a usar, revisemos lo que nos sobre (...). Todo sirve en estos momentos", dice el texto.

El donativo se entregará en el poblado de San Luis en Pinar de Río.

"Todos somos cubanos y conocemos nuestras carencias y necesidades, muchas de estas personas se encuentran sin posibilidades, ayudemos entre todos. No perdamos el carisma, la solidaridad y la empatía que nos identifica", pidieron los activistas.

Los organizadores de la campaña tienen una transportación segura para ir y volver de Pinar del Río, gracias a la Red Nacional de Colaboración y Ayuda Humanitaria y al Grupo Elite Micros Cuba Nacional.

En el comunicado se invita a los administradores de grupos o proyectos sociales en iglesias, mipymes, etc, a sumarse a esta campaña de donativos, "como una gran familia".

El huracán Ian azotó el occidente de Cuba el 27 de septiembre de 2022. La provincia más golpeada fue Pinar del Río, donde casi el 80% de las viviendas quedaron dañadas. Muchas personas perdieron todo lo que tenían.

Los problemas de vivienda y carencias de todo tipo, persisten hasta la actualidad. El estado cubano no ha sido capaz de solucionar estas carencias. Hay personas que sobreviven en la extrema pobreza y la prensa oficialista no reporta nada sobre estos casos.

En marzo el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso mostró imágenes de cómo que tras cinco meses del paso del huracán Ian por Pinar del Río la recuperación de las viviendas afectadas estaba casi paralizada.

"Hay familias que aún tienen por techo un nylon a merced del aire, otras ni eso. Hay proyectos admirables que iniciaron, pero aún no se traducen en viviendas dignas para los damnificados, y hay una preocupación mayor entre la gente por la falta de respuestas a sus problemas", comentó en una publicación en Facebook.