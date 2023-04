La Diosa y Lenier Mesa estrenan "Cuba Primero", su emotivo himno para pedir la libertad

"Cuba primero", la esperada colaboración musical entre La Diosa y Lenier Mesa en la que piden la libertad para Cuba, se estrenó este domingo 16 de abril en un evento celebrado en la ciudad de Miami (Florida) al que asistieron los dos cantantes cubanos.

A las plataformas digitales llegó con un videoclip que está disponible en el canal de Cántalo TV.

La letra de la canción fue escrita por el empresario cubanoamericano Armando Labrador y se trata de un grito de libertad para Cuba. Un tema en el que animan a los demás artistas a utilizar sus voces para denunciar lo que ocurre dentro de la Isla.

"Desde el 59, más allá del 2000, siguen matando inocentes y tú no tienes nada que decir. ¿Vas a seguir callado? Artista, tú que tienes voz. Cuba te escucha y llora de dolor. Dime, ¿no vas a denunciar el horror?", canta La Diosa en un fragmento del tema, dedicado a todos los que luchan para la libertad de Cuba.

"Es criminal quien sonríe el crimen, quien lo ve y no lo ataca, se sienta en su mesa así como si nada. Es otro cómplice de todo, el que no grita, el que no habla", dicen en otro fragmento del emotivo tema, que apunta a ser un nuevo himno para todos los cubanos de dentro y fuera de la Isla.

"Esta va dedicada para todos aquellos que luchan por la libertad. ¡Libertad para Cuba!", exclama Lenier al final de "Cuba Primero".

En las imágenes que acompañan la potente letra aparecen activistas y otros artistas cubanos que se sumaron a la causa. Ese es el caso del actor Andy Vázquez, Ramón Sánchez Sánchez, a los activistas Thais Mailén Franco y Esteban Rodríguez, y a Kiele Alessandra Cabrera. Además también participan en el audiovisual la familia de La Diosa.

En las imágenes se hace referencia también a algunos momentos de la historia de Cuba, como la Operación Peter Pan, que supuso la separación de miles de niños de sus familias, y el éxodo de los balseros.

Este lanzamiento musical está teniendo una gran acogida en las plataformas y en el tablón de comentarios de Youtube encontramos reacciones de cibernautas que dicen:

"Es hermosa y triste la canción, me gustó mucho. Dios permita que se alcen las voces de los cubanos que viven en Cuba, unidos todos por la libertad de nuestro pueblo", "Todo aquel que desea una Cuba libre, es inevitable no sentir un nudo en la garganta al escuchar este hermoso tema. Cuba suplica libertad", "Que todas las lágrimas en los ojos de quienes ven este video y quieren la libertad de Cuba se convierta en esperanza y libertad para nuestra Isla️" o "Es inevitable no sentir un nudo en la garganta que ahoga y saca esa lágrima de dolor porque es real. Gracias por usar la música para decirle al mundo como sufre nuestra Cuba".

Y a ti, ¿qué te parece "Cuba Primero"?

