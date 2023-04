Fallece en Estados Unidos la poeta y ensayista cubana Lourdes Gil

La poeta y ensayista cubana Lourdes Gil falleció este domingo en Estados Unidos a los 73 años, según dio a conocer el Centro Cultural Cubano de Nueva York.

En una nota publicada este lunes, el centro destaca el legado de la prestigiosa intelectual, considerada “una destacada profesora universitaria, martiana cabal y entrañable amiga”.

"Falleció colmada de amor, junto a su adorado hijo, Gabriel Rodríguez, y rodeada de queridos amigos y estudiantes. Nuestro corazón se encoge con su partida, pero el mundo se ensancha con su huella. Que Dios la tenga en su Gloria", subrayó el comunicado de la institución cultural.

La poetisa cubana nació en La Habana en 1950 y desde su infancia mostró talento para las escrituras.

En 1961 emigró hacia Estados Unidos como parte de la operación conocida como Pedro Pan.

Luego, estudiaría literatura en St. Peter’s College, la Universidad Complutense de Madrid, en New York University y Fordham University.

También por más de 20 años fue profesora de Historia y Cultura Latinoamericana en Baruch College de la City University of New York.

En ese centro de altos estudios se estableció una beca en su nombre en reconocimiento a su larga y distinguida carrera académica.

Asimismo, codirigió las revistas literarias Romanica (1975-1982) y Lyra (1987-1990).

La obra poética de Lourdes Gil está compilada en varias antologías, además de sus ensayos sobre el arte y la literatura de la diáspora, que están incluidos en numerosas revistas y enciclopedias.

A su pluma corresponden los libros de poesía Neumas (1977), Manuscrito de la niña ausente (1979), Vencido el fuego de la especie (1983), Blanca aldaba preludia (1989), Empieza la ciudad (1993), El cerco de las transfiguraciones (1996) y Anima Vagula (2014).

Antes de morir dejó listo para publicar el libro de ensayos Viaje por las zonas templadas: arte y literatura cubanos de la extrainsularidad, además de varios poemarios y colecciones de ensayos, aún inéditos.

Gil fue premiada dos veces por la Beca Cintas, además de recibir otros premios por la calidad de su obra, incluidas las becas de la Ford Foundation y la Geraldine R. Dodge Foundation.

La poetisa recibió, además, residencias como escritora invitada de Poetry Society of America, Virginia Center for the Creative Arts, Casa de Andrés Bello en Caracas, Venezuela, la US-Japan Foundation, entre otros reconocimientos.

El comunicado destacó, también, la relación de larga data de esta intelectual con el Centro Cultural Cubano de Nueva York, donde dio frecuentemente conferencias, fue miembro de su junta directiva, asesora en los congresos anuales y directora del Programa de Literatura y del Programa de Estudios Martianos hasta 2021.