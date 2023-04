Mensaje de alerta en horas de la madrugada causa revuelo en Florida

Un mensaje de alerta en horas de la madrugada de este jueves causó revuelo en Florida, donde millones de personas salieron disparadas de la cama al sonido de la alarma.

Sin embargo, se trató de una prueba del Estado de su sistema de alerta de emergencia para teléfonos móviles, según ha trascendido en Local 10 News.

La prueba móvil sonó a las 4:45 a.m., y decía "Esta es una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia. No se requiere ninguna acción".

La alarma produjo un sonido estremecedor que muchas personas en las redes sociales afirmaron que los lanzó fuera de la cama.

La División de Gestión de Emergencias de Florida emitió una disculpa a través de su cuenta de Twitter la mañana de este jueves, diciendo que la alerta sólo se suponía que saldría en la televisión.

"Sabemos que despertarse a las 4:45 a.m. no es lo ideal. FLSERT quiere disculparse por el mensaje de madrugada. Cada mes, probamos Emergency alerts en una variedad de plataformas. Esta alerta debía salir en la tele y no molestar a nadie que ya estuviera durmiendo", incluyó el texto.

Los funcionarios estatales apuntaron que las pruebas son necesarias para que las alertas estén listas para emergencias, como huracanes u otros fenómenos meteorológicos graves.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también opinó sobre la alerta de la madrugada, alegando que fue un uso inapropiado del sistema y quiere responsabilidad.

El sur de Florida ha sido testigo en fechas recientes de eventos meteorológicos que dejaron vecindarios inundados.

Tormentas severas han persistido durante semanas en esa zona y hace unos días fuertes lluvias acompañadas de granizo se sintieron en los condados de Broward y Miami-Dade en el sur de Florida.