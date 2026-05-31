Autoridades de Florida llaman a prepararse para la temporada de huracanes y revelan su principal preocupación

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Con la temporada de huracanes del Atlántico a punto de comenzar oficialmente el 1 de junio, las autoridades de Miami-Dade advierten sobre los principales riesgos que enfrentan los residentes del sur de Florida y exigen que la preparación comience ahora.

Pete Gomez, director del Departamento de Manejo de Emergencias de Miami-Dade, fue contundente al señalar cuál es la mayor amenaza: la marejada ciclónica, y subrayó que las zonas orientales del condado son especialmente vulnerables a este fenómeno.

«Solo se necesitan tres pies de marejada ciclónica para matarte», advirtió Gomez, citado por Telemundo 51.

Las autoridades recuerdan que las decisiones de evacuación en Miami-Dade se basan en las zonas de planificación de marejada ciclónica -que van de la Zona A, con mayor riesgo ante un huracán de categoría 1, hasta la Zona E, con mayor riesgo ante uno de categoría 5- y no únicamente en la categoría del huracán.

Clay Pacheco, director de Manejo de Emergencias del Condado de Broward, también participó esta semana en eventos de preparación e instó a las familias a actuar con anticipación.

«El momento de prepararse es antes de que el cielo se oscurezca», dijo Pacheco, quien añadió: «Abastézcase de suministros y recursos ahora para que usted y sus seres queridos estén listos cuando llegue la tormenta».

Entre las recomendaciones clave, las autoridades piden almacenar alimentos no perecederos, agua y medicamentos para al menos siete días, revisar persianas y protecciones para huracanes, hacer copias digitales de documentos importantes y preparar un plan que incluya mascotas.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade, que sirve a más de 2.8 millones de clientes, informó que sus tres plantas de tratamiento cuentan con reservas de combustible para operar con energía auxiliar hasta dos semanas sin entregas adicionales.

La agencia recomienda además almacenar un galón de agua por persona y mascota al día durante siete días, y llenar recipientes con agua del grifo en cuanto se anuncie una advertencia de huracán.

Para conocer la zona de evacuación del hogar, los residentes pueden descargar la aplicación Ready MDC o llamar al 311.

En cuanto al pronóstico para esta temporada, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó el 21 de mayo su perspectiva oficial, pronosticando una temporada por debajo de lo normal, con entre ocho y 14 tormentas con nombre, tres a seis huracanes y uno a tres huracanes mayores de categoría 3 o superior.

La NOAA otorga un 55 % de probabilidad de que la temporada quede por debajo de lo normal, un 35 % de que sea cercana a lo normal y solo un 10 % de que supere los promedios históricos.

El principal factor detrás de ese pronóstico es el desarrollo esperado de condiciones de El Niño en el Pacífico, que aumenta la cizalladura del viento en la cuenca atlántica y dificulta la organización de sistemas tropicales.

Sin embargo, las autoridades advierten que una temporada «por debajo de lo normal» no equivale a ausencia de riesgo: el promedio histórico registra 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores por temporada, y un solo ciclón puede causar daños devastadores.

La temporada de huracanes del Atlántico se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre.