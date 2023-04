Madre de niña cubana Ashlin Naara reclama vivienda que el gobierno le prometió

La madre de Ashlin Naara Perdomo Núñez, una niña matancera con una rara enfermedad neurológica cuyo caso se dio a conocer en 2020, reclamó en redes sociales la vivienda que el gobierno cubano le prometió hace años y que todavía no le ha entregado.

"Ashlin enfermó en enero de 2019 y a los pocos meses, cuando se sospechó que se trataba de una enfermedad neurodegenerativa, se decidió asignarle una vivienda en el pueblo porque vivimos en un batey retirado del pueblo y por ende, lejos del hospital", escribió en el grupo de Facebook "Todos somos Ashlin" la madre, Yenisel Núñez, quien reveló que aún hoy no le han asignado el inmueble.

Captura de Facebook / Todos Somos Ashlin

Según contó, la vivienda fue "entregada" el 20 de mayo de 2020, por un acuerdo del gobierno provincial pero la entrega de los documentos no se ha producido y las autoridades no han efectuado la asignación de la casa prometida.

"Lo único que me ha faltado es ponerme de rodillas delante de los jefes involucrados. He planteado el problema varias veces en atención a la población del consejo de ministros. Ya perdí la cuenta de las veces que he ido al gobierno municipal hablar con Presidente de Colón y con el Intendente Boris. Hasta pagué un abogado y todo esto ha sido en vano", denunció la mujer.

Captura de Facebook / Todos Somos Ashlin

La explicación a semejante demora se ha debido a que la madre de Ashlin vivía en una casa "contrato de arrendamiento", perteneciente a su madre desde hace 15 años y aunque la señora ofreció una permuta por una vivienda para la niña cerca del hospital, nadie le da respuesta.

"¿Será que están esperando que se me muera la niña (esperanza de vida de Ashlin según la bibliografía médica entre 10 y 12 años, y ya Ashlin tiene 9) o que se muera mi mama que ya tiene 70 años y que debido a la depresión por la enfermedad de Ashlin fue a parar al oncológico de la Habana y casi muere?", se preguntó la mujer.

La vivienda, sin embargo, no es el único problema. Tampoco ha recibido la dieta especial que necesita la pequeña porque ni el MINSAP ni el MINCIN tienen recursos para otorgarla "porque no está en el dietario nacional".

Facebook / Todos Somos Ashlin

La madre, en medio de su indignación y aflicción, contó que la alimentación de la niña es fundamental, porque su organismo no produce mielina y ella tiene que suministrarle la mayor cantidad de alimentos ricos en esa sustancia.

Los tres componentes más importantes se encuentran solo en moneda libremente convertible (MLC) (lentejas, atún y aceite de oliva) y el gobierno únicamente le da maicena, un kilogramo de carne de res y uno de pollo, y la leche solo se la dieron en mayo del año pasado.

Ashlin, que reside con sus padres y su hermana en Colón, Matanzas, inició a los cuatro años con síntomas de la enfermedad de Krabbe, una dolencia neurodegenerativa cuyo único tratamiento es el trasplante de células madre, que no se realiza en Cuba.

En enero de 2020, madre e hija viajaron a Estados Unidos con una visa humanitaria para atender su padecimiento neurológico. Allá permanecieron 10 meses, y fue diagnosticada con una enfermedad incurable con una cortísima esperanza de vida.

No obstante, Yenisel Núñez no pierde la esperanza de ofrecerle a su hija mejor calidad de vida y un tratamiento que la salve.