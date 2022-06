Niña cubana Ashlin vence al dengue

Ashlin Naara Perdomo Núñez, la niña matancera con una rara enfermedad neurológica cuyo caso se dio a conocer en 2020, acaba de superar satisfactoriamente el dengue, padecimiento que durante unos días se convirtió en una preocupación añadida para su familia.

"Gracias a DIOS, Ashlin venció al dengue sin complicaciones...una batalla ganada para nuestra guerrera y la llevamos a disfrutar. Gracias a todos mis amados de 'Todos somos Ashlin' por sus oraciones y por todo el apoyo que nos dieron", escribió en Facebook Yenisel Núñez, madre de la pequeña, quien acompañó la buena noticia de varias fotos de la niña disfrutando de atracciones infantiles.

(Fuente: Captura de Facebook/Jeni Núñez Jerez)

En otra publicación en días recientes, Yenisel, quien viene batallando por la salud de su hija desde hace más de dos años, había explicado que por más que cuidó a la niña no había podido evitar que cogiera dengue.

(Fuente: Captura de Facebook/Jeni Núñez Jerez)

A comienzos de junio, Yenisel Núñez explicó que Ashlin fue evaluada recientemente en Cuba para valorar la posibilidad de trasplante de células madres, pero precisó que el equipo médico que la atendió dijo que la niña no soportaría someterse a dicho tratamiento debido al deterioro provocado en su cerebro por la enfermedad de Krabbe, una dolencia neurodegenerativa cuyo único tratamiento es un trasplante de células madres.

"Quiere eso decir que continúa para Ashlin una cuenta regresiva que no se ha podido frenar, quiere decir que humanamente le van quedando tres años y medio de vida, quiere eso decir que estamos tocando fondo, quiere eso decir que tengo un dolor en el pecho que todavía no sé cómo lo he soportado...Una vez más me han dicho...hazla feliz y disfrútala mientras puedas", relató entonces la afligida madre.

(Fuente: Captura de Facebook/Jeni Núñez Jerez)

Yenisel Núñez y la pequeña Ashlin regresaron a Cuba en noviembre de 2021, tras haber permanecido varios meses en Miami para atender el padecimiento neurológico de la pequeña.

El caso de Ashlin se dio a conocer a comienzos de enero de 2020, momento en que la desesperada madre, residente junto a su familia en el matancero municipio de Colón, pidió ayuda para conseguir una visa humanitaria que le permitiera viajar junto a su hija a Estados Unidos para recibir un diagnóstico certero de la rara enfermedad que padecía la pequeña.

Ashlin estuvo ingresada bajo observación en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana con pronóstico reservado y sin la posibilidad de un estudio para determinar lo que le estaba ocurriendo.

Sin embargo, la movilización a través de las redes sociales hizo posible una visibilización del caso, y Ashlin acabó recibiendo el visado necesario para el traslado a Estados Unidos.

Madre e hija llegaron a Miami el 30 de enero de 2020 y a partir de ahí recibieron el apoyo y la solidaridad de varias instituciones y personal médico, entre ellas la de Bobby Blanco Fajardo, dueño y administrador de CRMG-clínicas de atención primaria de salud.

Familiares de la pequeña pusieron en marcha una campaña en la plataforma GoFundMe con la que recaudaron 11 mil dólares para colaborar en el tratamiento de la menor. Incluso el cantante salvadoreño Álvaro Torres hizo un aporte económico para contribuir al tratamiento.