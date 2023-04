Álvaro Uribe: "No nos dejemos tentar por la publicidad cubana, eso en el fondo es un desastre"

Álvaro Uribe Vélez Foto © Álvaro Uribe Vélez / Facebook

El expresidente colombiano Álvaro Uribe arremetió contra el sistema de salud de Cuba, en un evento al que fue invitado a participar para discutir sobre la reforma sanitaria que realiza el gobierno de Gustavo Petro.

Uribe cuestionó por qué se pretende obligar a todos los colombianos a tenerse que afiliar a un centro de salud del Estado o controlado por este.

"Veamos Cuba. No es la vieja generación crítica del castrismo, es la nueva generación. Los que han salido recientemente, médicos jovencitos que se han tenido que ir al extranjero, dicen: 'al principio eso pudo funcionar, hoy es un desastre. Solamente le sirve a la alta burocracia cubana y a unos visitantes internacionales para hacerse publicidad'", afirmó.

"No nos dejemos tentar de la publicidad cubana, eso en el fondo es un desastre", recalcó.

El exjefe de Estado compartió en su cuenta de Twitter un video de un encuentro con dos doctoras cubanas que trabajan, junto a una venezolana, en una clínica en Miami propiedad de una médico colombiana.

"Déjenme hacerles una pregunta: 'ustedes estudiaron la medicina allá, ¿por qué salieron de Cuba?'", inquirió.

"Libertad, eso es todo", respondió una de ellas.

"No me gusta el comunismo", dijo la otra.

Al preguntarles su opinión sobre el sistema de salud cubano, la otra detalló:

"Faltan recursos, falta educación, falta medicina, es lo que falta. Porque allá todo es para el que tiene y el resto del pueblo ahí quedó. No existe lo de universalidad que nos presentan, no es algo parejo. No tenemos nada".

El exmandatario recalcó la importancia de esas opiniones para que su país no repita las políticas erróneas que se aplican en los países con gobiernos de izquierda.

"Esta es una nueva generación, desprendida de los sesgos que pudo tener mi generación. Han estudiado en Cuba y han tenido que dejar su patria por las frustraciones del comunismo", concluyó.