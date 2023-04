La Diosa después de su concierto: "Cumplí con una noche muy linda"

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, La Diosa, compareció emocionadísima y feliz tras el éxito de su primer concierto en Miami y dijo esperar que después de esta noche haya conseguido convencer a algunos que no confiaban en ella.

"Tengo una emoción muy grande, yo no puedo dormir. Tengo una felicidad que no puedo explicar", dijo al inicio de una extensa transmisión en directo a través de Instagram en la que se mostró muy preocupada de que no se le quedara nadie por agradecerle.

El primer y más efusivo agradecimiento fue para los miles de asistentes al concierto y para el equipo que hizo posible la presentación. Maquillistas, sonidistas, bailarines, para el coreógrafo Micho Valdés y para El Micha, que compartió escenario con ella.

“Cumplí con una noche muy linda”, dijo la intérprete, que contó que se llevó al camerino las cenizas de su mamá y que le encendió dos velas para que ella y su padre la ayudaran a quedar bien.

“Fue una noche espectacular. Lo único que espero de esto es haber convencido a algunos de los que no creían en mí. Espero que entiendan que soy una mujer luchadora, que lo único que quiero es crecer como artista, que los cubanos me quieran, me sigan, me apoyen, que entiendan que todo lo que yo puedo lograr es para apoyar a los cubanos”, dijo la artista visiblemente emocionada.

"Yo solo quería demostrar un poquito de mi talento. Yo soy de ustedes, yo soy de Cuba...yo no soy ni americana, ni de Venezuela, ni de Puerto Rico”, dijo en otro momento la intérprete, aunque se mostró feliz de que latinoamericanos de otras nacionalidades hayan ido al concierto y que incluso algunos se acercaran al camerino a saludarla.

"Yo tengo mis defectos, todos los tenemos, pero yo soy la Diosa de ustedes, La Diosa de ustedes es esta...A veces educada, a veces vulgar, a veces llora, a veces se empig... pero yo los amo y voy a pelear por defender la música cubana, a los cubanos y a Cuba”, subrayó.

La artista agradeció de forma pormenorizada el apoyo recibido en las últimas semanas por artistas, influencers, periodistas, páginas web y cubanos anónimos.

"Hay una página que tengo que mencionar obligado, CiberCuba, que hasta los atacaron por mí", dijo La Diosa entre risas al mencionar a nuestro medio.

Especialmente emotivo fue su agradecimiento hacia el reguetonero Osmani García.

“Osmani García, escúchame mi hermano, yo te amo. Cogiste tus redes todo el tiempo para apoyarme. Eres grande. Eso lo hace un artista que no tiene dudas de sí mismo”, dijo La Diosa, quien agradeció también el apoyo de otros artistas del gremio como Chocolate MC o Baby Lores.

En ese sentido, subrayó que es importante que los artistas cubanos entiendan lo que significa la unión y los beneficios que tiene.

La cantante dedicó también importante agradecimiento a Alexander Otaola, quien incluso se subió al escenario del Watsco en la noche de este sábado.

“Alexander Otaola yo te debo la vida. En todos los programas tú presentaste mi concierto. Yo soy fiel a ti, y quien no lo entienda, que no lo entienda. Yo soy una mujer agradecida”, afirmóla cantante.

La Diosa dice que su manager se sintió muy satisfecho por el espectáculo y que le dijo que nunca había pasado “dos horas tan orgulloso de una sola persona”.

Para este domingo La Diosa prometió día de relax en la piscina de su manager, donde asegura que piensa emborracharse para celebrar el éxito de su primer concierto en Estados Unidos.

En el segmento final de su extensa transmisión, la cantante dio entrada a influencers y amigos quienes compartieron con ella la felicidad del momento.

La Diosa admitió que presentarse en el Watsco fue un reto importante por la capacidad del recinto.

"Estuve dos meses que todo lo que comía lo vomitaba, todo, porque los nervios me estaban matando", dijo, pero ahora, superado el rato, asegura que está lista para el próximo desafío.