Campesino cubano vende su rebaño por aumento de robos: "Las autoridades no hacen nada"

Un campesino cubano decidió vender su rebaño por el aumento de los robos en isla y la desidia de las autoridades, que "no hacen nada" ante las denuncias.

"Con dolor en mi corazón; vendiendo mi rebaño, pues no se puede con tanta delincuencia y las autoridades no hacen nada para frenarlo, sino todo lo contrario. Nada, que me cansé", posteó el campesino Rudys Avalo Carbonell en el grupo de Facebook "Agricultores cubanos emprendedores".

En dos imágenes posteadas por el dueño de la Finca La Fe se ve al rebaño de chivos y ovejas encima de un camión.

Publicación de campesino cubano. Facebook

Avalo Carbonell era muy activo en redes el pasado año, medio a través del cual incentivaba a la cría de animales para el consumo y decía estar orgulloso de su rebaño. En enero de 2022 se alegraba por la producción de sus chivas.

En junio también afirmaba en otra publicación que en la "finca la Fe ya tenemos resuelto el problema de la carne para la familia. Dios sigue siendo Bueno", mientras mostraba a cerdos y lechones.

Publicación junio 2022. Facebook

En sus mensajes decía que mirar su rebaño le daba aliento para seguir enfrentando todos los problemas afectan a los campesinos y a sus animales en la isla.

La problemática no solo afecta a Avalo Carbonell, residente en Colombia, Las Tunas. Desde hace varios meses varios campesinos de ese territorio –donde además murieron miles de reses el pasado año por desnutrición– expresaron su preocupación por el aumento del robo y la impunidad de los delitos.

Según trascendió en un texto del diario local Periódico 26, no solo se incrementan estos delitos sino que también continúa la tendencia de culpar a los ganaderos por mantener sus animales sueltos en el potrero. La carne se vende en el mercado informal.

Publicación de enero 2022. Facebook

"Mientras no se comprenda que institucionalidad es que las vacas tienen que dormir en el potrero y los ladrones tras las rejas, en vez de estos sueltos y las vacas bajo la almohada de los campesinos, no se resolverá el problema del hurto de ganado. Y es que el sacrificio ilegal, que tiene disímiles variantes (conocidas y por conocer), depende en gran medida de la estabilidad proteica (carnes) en un entorno al alcance de la gente", refirió la nota.

La semana pasada campesinos de Ciego de Ávila pidieron a las autoridades una solución urgente ante el aumento de hurto y sacrificio de ganado en la provincia.

Cifras de hurto y sacrificio de ganado en Cuba 2021-2022. Cubadebate

Un reporte de la televisión local señaló que la problemática requiere de acciones inmediatas por parte de las autoridades pertinentes, cuando el territorio ha ostentado varios récords en las estadísticas de robo de ganado desde el pasado año.

"Tenemos con seriedad que tratar ese tema, tenemos que unirnos para enfrentar las condiciones que propician el delito, especialmente la impunidad contra los malhechores", reconoció en una reunión de balance Luis Ernesto Castellanos, jefe del Ministerio del Interior en la provincia.