Autoridades cubanas aseguran que arribará buque con gas licuado por Santiago de Cuba

Autoridades cubanas aseguraron que en esta semana arribará un buque con gas licuado por Santiago de Cuba que podría aliviar la severa afectación de ese combustible doméstico en la isla, según declaraciones a prensa oficialista.

Un buque descargará gas licuado por el oriental puerto de la isla y luego se dirigirá a otros territorios de la nación para finalizar su recorrido en La Habana, lo que permitirá garantizar una mejoría en el servicio, apuntó este lunes la directora de comercialización de la Unión Cuba Petróleo (CUPET), Lidia Rodríguez, al periodista oficialista de la Televisión Cubana, Bernardo Espinosa.

La directiva comentó que, a partir de la llegada del producto, en los territorios se activarán las plantas de llenado y los puntos de venta en horario extendido, y se estará vendiendo mientras haya existencia.

También prometió que se apoyará con recursos humanos y logísticos para que sea más efectiva la distribución del combustible de uso doméstico y un mayor nivel de venta en los primeros días, incluidos los fines de semana.

Rodríguez reiteró la misma posición del Ministerio de Energías y Minas sobre la baja disponibilidad en el país de crudos refinables para garantizar el consumo interno, además de insistir en que el país no está exportando gasolina.

“Ratificamos que no es posible exportar gasolina, teniendo en cuenta que hoy no contamos con el crudo refinable para esta producciones y tampoco estamos recibiendo el producto terminado, dígase gasolina, como importación para garantizar los consumos del país. No es posible exportar gasolina”, dijo categórica la directiva comercial de CUPET.

Desde inicio de 2023, los residentes en la isla han estado impactado por el desabastecimiento de uno de los combustibles más empleados en la isla para la cocción de alimentos.

A mediados de marzo último, los residentes en La Habana hacían colas de hasta 200 personas para comprar gas licuado, mientras aguardaban por la distribución del producto en los puntos de venta.

Las personas debían reservar su lugar en la fila, incluso, sin la certeza de cuándo estaría disponible el servicio y acudir a los puntos de venta desde las cuatro o cinco de la madrugada para adquirir el producto, según un reportaje de Canal Caribe.

Cientos de familias habaneras por esas fechas permanecían esperando más de 15 días por el suministro de gas, indispensable para la cocción de alimentos.

Un mes antes, en febrero, en Camagüey problemas de transporte ocasionaban serios atrasos en la distribución del gas licuado, según directivos de esa empresa, y enero CUPET informó que extendería a 25 días posteriores a la compra el ciclo de venta de gas licuado en Pinar del Río por falta de cilindros de 10 kg.

Tampoco 2022 estuvo exento de crisis en el abastecimiento de este combustible. En agosto de ese año, los residentes en el municipio Las Tunas tenían que hacer colas diarias y apuntarse en listas para poder comprar el gas licuado en medio de la crisis de los apagones.

En un reportaje de la televisora local Visión Tunera, se expuso la situación de cientos de clientes que hacían fila desde muy temprano en la mañana para esperar por la llegada del gas.

También en septiembre, en Artemisa, la más joven provincia de Cuba, se reportó otra crisis por el insuficiente abasto de gas licuado, cuyos ciclos de venta llegaban a superar el medio año en varios municipios.

Según testimonios de clientes recogidos en un reportaje del periódico oficial El Artemiseño, el ciclo de distribución de gas licuado, para uso doméstico, sobrepasaba los seis meses en el municipio de Bauta.

Pero también ocurría lo mismo en Bahía Honda, Alquízar, Guanajay, San Cristóbal y Candelaria, donde un alto número de inquietudes de la población guardaban la misma relación, además, con la imposibilidad de abrir nuevos contratos y la existencia de un mercado informal donde el llenado de la "balita" ya rondaba los 1,000 pesos.

Además del desabasto, en octubre de ese año, el gobierno cubano informó que en los puntos de venta de gas licuado en La Habana se habían reportado hasta esa fecha robos que superaban los mil cilindros de ese combustible.