Trump prevé reapertura del estrecho de Ormuz como parte de acuerdo con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado desde el Despacho Oval que se ha alcanzado en gran medida un acuerdo de paz entre Washington, la República Islámica de Irán y varios países de la región, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico comercial desde finales de febrero.

Trump lo comunicó a través de su red social Truth Social, donde detalló que sostuvo una llamada conjunta con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además de una conversación separada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

«Estoy en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde acabamos de tener una muy buena llamada [...] sobre la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento relativo a la PAZ. Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los distintos países mencionados», escribió Trump.

Publicación en Truth Social

El mandatario fue explícito sobre uno de los puntos centrales del pacto: «Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será abierto».

Según reportes de AP y Al Jazeera, el acuerdo consistiría en un memorando de una sola página que abriría una ventana de 30 días para negociar un pacto más amplio, e incluiría la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, cifra que algunas fuentes elevan a casi 100,000 millones de dólares.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó desde India que había habido «algún progreso» y que podría haber noticias más tarde ese mismo día.

Trump precisó que «los aspectos finales y los detalles del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve».

La crisis del estrecho se desencadenó el 28 de febrero de 2026 cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, tras lo cual Teherán ordenó el cierre de la vía marítima al tráfico comercial. El impacto fue inmediato: el tráfico diario de buques cayó de unos 150 a menos de 20, unos 150 barcos quedaron fondeados y el precio del barril de Brent escaló desde 67 dólares hasta superar los 120 dólares.

La Agencia Internacional de Energía calificó el episodio como «la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global del petróleo» y sus países miembros liberaron 400 millones de barriles de reservas estratégicas.

La diplomacia previa fue intensa y accidentada. El 3 de mayo, Irán envió a Washington un plan de 14 puntos que incluía una moratoria de 15 años sobre el enriquecimiento de uranio y la reapertura del estrecho. Trump lo rechazó el 11 de mayo calificándolo de «totalmente inaceptable».

El 4 de mayo, Estados Unidos había lanzado la operación «Project Freedom» para escoltar buques por el estrecho, pero Trump la pausó dos días después al reportar «grandes avances» en las negociaciones. El 17 de mayo, el presidente advirtió que a Irán «se le acaba el tiempo» para llegar a un acuerdo.

Israel, aunque no figura como firmante del memorando con Irán, fue consultado directamente por Trump, quien describió su llamada con Netanyahu como una conversación que «igualmente fue muy bien».

El estrecho de Ormuz es el principal cuello de botella petrolero del mundo: por él transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado, lo que convirtió su cierre en una amenaza directa para la economía global durante casi tres meses.