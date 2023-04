Hablan cubanos deportados desde EE.UU: ¿Por qué nosotros?

Algunos de los 123 cubanos deportados el pasado lunes desde Estados Unidos a Cuba han denunciado que mientras estuvieron detenidos por ICE tuvieron acceso inadecuado a la información de sus casos y se preguntan ¿por qué les tocó a ellos ser retornados?

“Nunca tuve la oportunidad de demostrar mi miedo y los problemas que yo estaba enfrentando cuando me entregué en la frontera”, se quejó en declaraciones a Telemundo 51 Yaumel Cárdenas, un cubano que se jugó la vida en un peligroso recorrido a través de 12 fronteras, todo ello para verse ahora "sin futuro", ante un porvenir incierto.

Cárdenas cruzó la frontera en diciembre y estuvo detenido durante cinco meses. El migrante cuenta que anteriormente, en 2019, había intentado entrar a Estados Unidos mientras se implementaba la política conocida como “Permanecer en México”.

“Conozco casos que estaban en la misma situación y los dejaron entrar y los pusieron en libertad bajo una I-220B con una orden de deportación”, explicó al canal televisivo Miguel Inda Romero, abogado especializado en temas de inmigración, quien subraya que no existe un patrón real que establezca qué migrante queda detenido.

“Depende del oficial y de por cuál punto fronterizo entre la persona. Eso tiene mucho que ver con qué proceso administrativo van a tomar”, señaló el abogado.

Otro de los retornados a Cuba es el cienfueguero Ángel Díaz Ramírez, a quien dejaron detenido cuando cruzó la frontera en noviembre de 2022.

“No vimos a ningún deportador, nadie nos atendió. Yo no recibo un documento desde el 15 de noviembre cuando hice el miedo creíble en Texas”, expresó Díaz Ramírez, quien sostiene que jamás había intentado entrar al país hasta esa fecha.

“Nos hicieron una entrevista de miedo creíble, pero no sabíamos a lo que íbamos. Después que hicimos la entrevista fue que nos dieron un documento sobre los puntos en los que consiste el asilo político”, lamentó el cubano.

El abogado Inda Romero explicó que hay cierto pánico entre cubanos con órdenes de deportación, y que algunos lo han llamado por teléfono para decirle que piensan cortarse el grillete. Sin embargo, el letrado hace un llamado a la calma.

“Por ahora he tenido clientes que ayer tuvieron su cita de ICE, fueron y dijeron que regresaran en un año. No hubo problemas ayer, no detuvieron a nadie. No creo que estén detrás de esas personas, pero eso pudiera cambiar en el futuro”, alertó.

Elier Martínez Torres, otro de los 123 migrantes cubanos que fueron deportados por vía aérea desde Miami a Cuba este lunes, se mostró también frustrado por el retorno porque nunca pensó que la deportación le llegaría.

El joven precisó en declaraciones telefónicas a America Tevé que estuvo seis meses detenido tras su arribo a Estados Unidos, tres en Texas y los tres últimos en el Centro de Procesamiento de Krome, en Miami.

El de este 24 de abril fue el primer vuelo de deportación de cubanos que realiza Estados Unidos desde el 29 de diciembre de 2020, lo que reanuda una política de cooperación en materia migratoria entre ambos países.

El grupo de deportados estuvo integrado por 40 balseros y 83 detenidos en la frontera sur. La mayoría de ellos son de La Habana, Artemisa, Matanzas y Granma. Aunque algunos emigraron en 2019 o 2021, la mayoría de los retornados arribaron a EE.UU. en 2022.

El paso dado por la administración Biden se produce luego de una ronda de conversaciones migratorias en Washington DC, a comienzos de este mes, en la que ambas partes acordaron reiniciar los viajes de deportación antes del 11 de mayo. De acuerdo con el vicecanciller, Carlos Fernández de Cossío, la propuesta es realizar dos vuelos mensuales con repatriados hacia Cuba.

La administración de Donald Trump estableció récord histórico de deportaciones a Cuba, con 3,385, la mayor cantidad de cubanos devueltos por un presidente estadounidense en casi cuatro décadas.