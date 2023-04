Funcionaria del MINREX asegura a estadounidenses que en Cuba los hoteles son del pueblo

Foto © Twitter / The People's Forum y Heidy Villuendas

Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) aseguró a norteamericanos de visita en la Isla que en Cuba, a diferencia de Estados Unidos, los hoteles son del pueblo.

Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del organismo, se reunió con más de 150 líderes de movimientos y organizaciones sociales de ese país en los jardines del restaurante 1830, en La Habana, donde expresó con vehemencia que el dinero que gastan los extranjeros en el país se destina a los servicios públicos.

"Es totalmente opuesto a lo que dice Estados Unidos, que el dinero va a parar al ejército y toda esa mierda que ellos hablan todo el tiempo. En el caso de Cuba, el dueño de los hoteles es el pueblo cubano, el dinero que ustedes gastan en el hotel va a los servicios públicos, a la salud, a la educación", aseguró.

La diplomática "olvidó" mencionar que hasta hace unos 15 años los cubanos residentes en el país no podían hospedarse en los hoteles aunque tuvieran dinero para pagar su estancia, una prohibición que se mantuvo hasta 2008, cuando Raúl Castro la derogó en aras de captar más divisas.

Incluso, ahora, los cubanos siguen siendo discriminados en su propio país.

En noviembre de 2021, cuando de reabrieron las fronteras a los turistas internacionales tras el cierre por la pandemia, se ordenó que los cubanos que quisieran hospedarse en Varadero no podrían hacerlo en los mismos hoteles de los extranjeros.

El jueves, en el encuentro con los comunistas norteamericanos, Tablada se refirió a la situación de la infancia en Cuba, y repitió el gastado discurso del régimen de que todos los niños van a la escuela gratis.

"No tenemos la Torre Trump, y por eso es que ustedes no ven, en un momento en que nuestra economía tiene una tremenda tensión, No verán a niños mendigando en las calles", afirmó.

"Esa no es la imagen de nuestro hemisferio, donde países más ricos que Cuba tendrán niños pidiendo. En Cuba, si ustedes se levantan temprano, verán una de las más hermosas escenas en todo el planeta. No importa si son ricos o pobres, si su padre es enfermero, un trabajador o incluso un oficial, todos irán vestidos igual a la escuela a las 7:30, porque ninguno de ellos tiene que trabajar para sobrevivir", afirmó entre aplausos.

La dirigente habló también del impacto del embargo económico de Estados Unidos, y aseguró que el enorme éxodo migratorio cubano de los últimos años se debe a las sanciones impuestas por las administraciones Trump y Biden.

"La lógica de la política es aplicar las máximas y extremas de guerra económica contra Cuba, y al mismo tiempo, hacer un monumental esfuerzo con una operación de desinformación para que el pueblo cubano y el mundo crean que Cuba es la responsable del impacto de las sanciones estadounidenses y las medidas coercitivas que nos imponen", dijo.

"Ellos gastan millones para pagar a gente que escriba que la causa de que 300,000 cubanos aparezcan en la frontera sur de Estados Unidos en un año, no tiene nada que ver con las recientes medidas adicionales que, además del bloqueo, Trump y Biden han puesto en Cuba en tiempos de pandemia", añadió.

Los visitantes, que forman parte de una brigada de solidaridad con el régimen y participarán en las celebraciones del Primero de Mayo, visitaron el Centro Fidel Castro Ruz, una institución estatal destinada a difundir el pensamiento y la obra del fallecido dictador, así como los supuestos logros de la revolución.

La delegación llegó a la nación caribeña el pasado 24 de abril, con el objetivo de "renovar los históricos lazos de solidaridad entre los pueblos de los dos países", según comunicado del MINREX, e intercambiaron con sindicatos, artistas y colectivos juveniles cubanos.