Niña cubana con leucemia sigue a la espera de una visa humanitaria para recibir tratamiento en Miami

Una niña cubana que padece leucemia sigue esperando una visa humanitaria para recibir tratamiento médico en Miami.

Thalía López Jordana, de 10 años, padece de Leucemia linfoide aguda, y lleva seis meses ingresada en el Instituto de Hematología de La Habana, donde no existen recursos para darle una solución a su enfermedad.

La Organización No Gubernamental (ONG) Sembrando Esperanzas, destinada a ayudar a los niños cubanos, volvió a difundir su caso con la esperanza de que alguien se interese y ayude a conseguirle una visa para Estados Unidos.

Captura de Facebook / Sembrando Esperanzas

"Es un tipo de cáncer por el que la médula ósea produce demasiados linfocitos (un tipo de glóbulos blancos). La leucemia linfoblástica aguda (LLA, que también se llama leucemia linfocítica aguda) es un cáncer de la sangre y la médula ósea", detalló en su Facebook.

"Su familia lleva cuatro meses pidiendo ayuda para obtener una visa humanitaria. Por favor, ayúdennos a compartir...", subrayó.

La madre de la menor, Deisy Jordana, también compartió la solicitud en sus redes.

Captura de Facebook / Deisy Jordana

El tío de la pequeña, que vive en Estados Unidos, pidió con desesperación ayuda para que su sobrina pueda recibir el trasplante de médula que necesita.

"Ellos están pidiendo visa humanitaria para poder operar a la niña, ya que en Cuba no se puede porque no hay de nada, ¡de nada! Está en un hospital que no hay ni jeringuillas, no hay catéter, no hay nadaaaaaaaaaaa", subrayó.

Captura de Facebook / Yenisley Arregoitia Palacio

En la plataforma digital GoFundMe se creó una campaña para recaudar dinero para cubrir los gastos médicos y de viaje de la niña a Estados Unidos. La autora de la petición asegura que Thalía ya fue aceptada en el hospital infantil Niklaus y su familia está tratando de llevarla a Miami.

"Ha estado dos veces en cuidados intensivos y actualmente sigue hospitalizada esperando un milagro. Necesita urgentemente un trasplante de médula ósea, que no puede recibir en su país por falta de recursos. Necesitamos tu ayuda para cubrir los gastos de una factura médica y boletos de avión", señala.

La familia de esta niña lleva meses tratando de conseguir una visa humanitaria para recibir tratamiento oncológico en un hospital de Estados Unidos.

"Por favor, pido ayuda a todas las iglesias y hospitales del mundo. Necesitamos urgente visa humanitaria para mi nieta Thalía López Jordana, de 10 años, que tiene Leucemia Linfoide Aguda", suplicó su abuela en diciembre.

La desesperada familia reclama ayuda para que a Thalia se le pueda hacer un trasplante de médula en Estados Unidos, ya que en la Isla no hay los recursos necesarios para ese procedimiento.

La menor ha estado muy enferma en estos últimos tiempos, al punto de estar en terapia intensiva. Apenas ha podido ir a la escuela desde que empezó su primer grado y nunca ha podido montar bicicleta.

"Llevamos un tiempo solicitando visa, pero en un hospital no la aceptaron, porque ya estaba recibiendo tratamiento. Necesitamos, por favor, de un alma de buen corazón que reciba a mi niña en un hospital donde no lleve ese protocolo", añadió la afligida abuela.