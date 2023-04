Camila Arteche se va de vacaciones a Guatemala: "Estoy en esa edad"

Camila Arteche en su viaje a Guatemala Foto © Instagram / Camila Arteche

Camila Arteche está en esa etapa de su vida en la que viajar, conocer nuevos lugares y disfrutar de la compañía de los amigos es la mejor de las opciones para estar rebosante de felicidad.

La cuenta en Instagram de la actriz cubana ha sido fiel testigo de su última experiencia, una visita a Guatemala que sin lugar a dudas ha sido estupenda.

“Estoy en esa edad en la que viajar con amigos, abrazar a gente desconocida, comer lo que jamás imaginé y bañarme en un lago donde no veo el fondo hacen la aventura más inolvidable de mi año”, confesó la artista en esa red social junto a unas imágenes de su visita al país latinoamericano y los paisajes espectaculares de este.

Uno de los momentos más inolvidables, aunque sin lugar a dudas todo un reto para Arteche, fue el subir el Volcán de Fuego en Guatemala, el más activo de Centroamérica y uno de los de mayor actividad también a nivel mundial con más de 3,000 metros de altura.

Aunque en el trayecto hubo buenos y divertidos instantes también lágrimas. “Aún no me siento las piernas pero pienso en lo que viví y todavía me emociono (…) Me recordó el valor de mi cuerpo y la fuerza de mi espíritu. La magnitud del trabajo en equipo, la gratitud por estar viva”, dijo en otra publicación en sus redes.

Desde del volcán Camila también hizo de las suyas y como buen exponente de su isla se puso a bailar salsa a ritmo de “Me dicen Cuba”.

Este no es el primer viaje de Camila este año, el pasado febrero estuvo por Europa y quedó rendida ante los encantos de Sevilla y Lisboa.

Camila Arteche está disfrutando de un gran momento en su vida también desde el punto de vista profesional, pues su personaje en la primera telenovela que hace con Telemundo, “Juego de mentiras”, está dando de qué hablar entre sus seguidores.

Este abril la actriz también estuvo de cumpleaños y celebró sus 33 con mucho sabor.