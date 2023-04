Cubana sobreviviente tres veces al cáncer en riesgo por falta de recursos quirúrgicos

Una cubana sobreviviente tres veces al cáncer está otra vez con su salud en riego pero por falta de recursos quirúrgicos en la provincia de Las Tunas, según denuncia trascendida en medio de prensa independiente.

Elaine Descano, residente en el municipio de Manatí, denunció este domingo en la plataforma independiente Cubanet que los hospitales de su territorio no cuentan con un saturador mecánico circular para la cirugía que requiere para volver a la normalidad, tras una colostomía que le hicieran hace cinco años por una úlcera avanzada en su colon.

Descano aseguró que se documentó y que su operación solo duraría 15 minutos, pero la falta de los recursos quirúrgicos atrasa cada vez más su proceso de recuperación, después de la colostomía, un procedimiento que hace que se derive hacia el vientre el tránsito intestinal y deba usar bolsas de drenaje para recoger sus materias fecales.

Pero esas bolsas, dijo, están en falta en las farmacias y se las cambia cada cinco o seis días, en vez de diariamente. Por ahora solo cuenta con un paquete, y después “no sabe qué hará”.

“Lo que más me preocupa es mi operación, que me restauren el colon, o me voy a volver loca, porque cuando se me acaben estas bolsitas, qué me hare. En el gobierno me dicen que no hay, que están en falta”, dijo, además.

Ella considera que si no se opera “estoy en riesgo de vida, porque puedo tener una complicación. Lo que más deseo es poder volver a mi vida normal”.

Descano también comentó al citado medio que es paciente de oncología desde hace ocho años y que le “ganó al cáncer en tres ocasiones”, pero ahora lamenta que su vida esté en riesgo por no poder operarse.

“Es un crimen que por eso yo tenga que morir”, apuntó, Descano, quien desde hace cuatro meses debutó con una hipertensión por el estrés de esta situación.

Comentó que solo ha recibido “una sola dosis de captopril porque no ha entrado más a la farmacia”, y que también atraviesa una situación económica extrema, ya que vive en una habitación prestada por su sobrina y solo recibe una ayuda de 1,541 pesos.

Subrayó que esa ayuda no alcanza para nada, si un litro de aceite cuesta 1, 500 pesos, además de que en su localidad el abastecimiento de agua es por pipas, con las que también hay problemas, por lo que el agua se recoge en un pozo alejado de su vivienda.

Las denuncias por la falta de medicamentos e insumos de todo tipo en los hospitales cubanos son cada vez más recurrentes en las redes sociales.

En la última semana, la periodista oficialista cubana Betsy Anaya denunció que en el Hospital Pediátrico de Centro Habana no había suturas ni para atender emergencias médicas.

La profesora en el Centro de Estudios de la Economía Cubana relató en un post de Facebook [que luego borró] que un niño menor de tres años que se había partido la mandíbula y estaba chorreando sangre no pudo ser atendido en el citado centro médico porque no había sutura.

El hecho ocurrió frente a ella, mientras estaba en la casa de su suegra, en Infanta y Benjumeda, comentó.

También en este mismo mes, familiares de un adolescente cubano con un tumor en el cerebro acudieron a las redes sociales para conseguir un catéter que no hay en el hospital de Camagüey.

El joven de 15 años, identificado como Ale, padece desde los 10 años un astrocitoma grado 1 en su tallo cerebral: un tumor benigno que produce grandes cantidades de líquido en la cavidad craneal, el cual debe ser extraído correctamente, pues puede acarrear consecuencias graves.

Según relató en su muro de Facebook su tía Ailencita Peña, el menor se encuentra hace casi dos meses en el Hospital Pediátrico Provincial Dr. Eduardo Agramonte Piña (La Colonia).

Asimismo, un cubano denunció la falta de yeso ortopédico en los hospitales cubanos y mostró en las redes sociales cómo a un paciente le inmovilizaron una mano con gasas y cartones reutilizados.

"La NASA se quedó corta con esta tecnología", dijo en Facebook el usuario que se identifica como El gusano americano. En su publicación se observó la mano de un paciente en Cuba, con los dedos inflamados y un terrible vendaje hecho simplemente con gasas y cartón.