Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba nominados a Dúo del Año en los JJA Jazz Awards

Los cubanos Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba resultaron nominados al premio que entrega la Asociación de Periodistas de Jazz (JJA Jazz Awards) en la categoría de “Dúo del Año”.

Los finalistas son elegidos entre quienes obtienen la mayor cantidad de nominaciones por parte de periodistas profesionales que valoran la excelencia de cientos de músicos de todo el mundo.

Los JJA Jazz Awards, como explica su sitio web, representan un consenso numérico de las evaluaciones personales que realizan los miembros votantes de la asociación, y se basan en el trabajo realizado en el año previo al de la entrega.

En noviembre de 2022, Nuviola y Rubalcaba ganaron el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional con el disco que ambos comparten a dúo: Live in Marciac, una grabación que captura la magia de un concierto en vivo y que incluye clásicos del jazz latino con otros trabajos originales.

El disco incluye temas como "Bésame Mucho", "Lágrimas Negras", "El Manisero" o "Dos Gardenias", interpretados durante una actuación en el Festival Jazz in Marciac, en Francia, que tuvo lugar en el Chapiteau Concert Hall.

Rubalcaba y Nuviola se unieron por primera vez como colaboradores musicales en el año 2020 cuando lanzaron el ya aclamado directo Viento y Tiempo – Live at Blue Note Tokyo, un trabajo que les valió una nominación al Grammy 2020, en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino, destacando la influencia del jazz y de la música afrocubana en el trabajo de ambos músicos.

Live in Marciac constituyó la cuarta nominación y el segundo premio de Aymée Nuviola en los Latin Grammy, una artista que ya estuvo nominada en 2014, en la categoría Mejor Álbum de Salsa por su disco First class to Havana.

En 2018, se alzó con el premio a Mejor Álbum Fusión Tropical por la producción discográfica Como anillo al dedo. Un año después, la pianista y compositora volvió a estar postulada a los premios por el disco A Journey Through Cuban Music en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional; con el que ganó además en 2020 un Premio Grammy.

Por su parte, con el reconocimiento de la Academia a Live in Marciac, el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba acumula tres Latin Grammys. En 2002 lo ganó por su disco Supernova y en 2006 por la producción Solo. El compositor de jazz atesora también dos Premios Grammy en su carrera musical.

La Asociación de Periodistas de Jazz es una organización internacional de todo tipo de profesionales de los medios que documentan, promueven o aprecian el jazz. Tiene aproximadamente 250 miembros, incluidos periodistas profesionales, estudiantes, socios de la industria e instituciones de apoyo de todo el mundo.

Además de Rubalcaba y Nuviola, este año también está nominado a los JJA Jazz Awards el músico de ascendencia cubana Arturo O'Farrill, que compite en la categoría de Gran Conjunto del Año.