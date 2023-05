Un matrimonio cubano sobrevive bajo un puente en el Downtown de Miami por no contar con las ayudas que el gobierno de Estados Unidos otorga a los migrantes de la isla recién llegados por frontera o con parole humanitario, según medios locales de prensa.

La pareja que conforman Mercedes Dueñas y Omar Noriega desde hace meses viven debajo del puente que se ubica en la esquina de la segunda avenida y en la primera calle del suroeste en el Downtown de Miami, apunta un reporte de este lunes de América TeVé.

“Te lo juro que yo no aguanto más seguir viviendo así, durmiendo en la calle, debajo de un puente. No tengo dónde hacer mis necesidades”, comentó Dueñas a la reportera del referido medio.

También mostró dónde duerme y tiene que hacer sus necesidades.

“Aquí es donde yo duermo [bajo el puente], tengo que orinar en una palangana dentro de mi carrito, de noche puedo dormir aquí, pero a veces me sacan de aquí y tengo que dormir en la acera”, lamenta la cubana, quien refirió tener ya problemas de salud y que le ha salido una hernia en el vientre.

Ella entró a Estados Unidos bajo una I-220A y su esposo con parole y ambos aplicaron para asilo político, pero siguen sin documentos y no han podido encontrar trabajo, ya que, refieren que ninguno de sus procesos legales pareja avanzan.

El abogado de Inmigración, Willie Allen, explicó sobre este caso, que asesora legalmente de manera gratuita, que “la señora tiene derecho a la ayuda del servicio Children and Family”.

“No sé por qué no le han dado esa ayuda, también lleva más de un año en Estados Unidos, debió haber presentado un asilo ante Inmigración y si no tiene corte tiene una oportunidad para aplicar para su residencia”, argumentó el abogado.

También comentó sobre el caso del esposo de Dueñas, quien entró con un parole y lleva siete meses en el país, y con el parole tiene derecho a aplicar para su residencia, al año y un día.

“Debió haber aplicado para asilo, no hay razón alguna por la cual el Children and Family no les ha dado la ayuda necesaria para que puedan establecerse en este país”, concluyó Allen.

Matrimonio cubano sobrevive bajo un puente en el Downtown de Miami

El abogado Willie Allen les brinda asesoría legal gratuita para que les otorguen los apoyos del gobierno.

