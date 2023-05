Familia cubana estafa a turista extranjera por 60 mil euros

Una turista austriaca denunció que una familia de Santiago de Cuba la estafó por 60 mil euros, y aunque los acusó ante la policía, las autoridades cubanas desestimaron su caso.

La mujer, que se identifica como Margot, asegura que durante más de 20 años mantuvo una amistad con una madre, a la que identifica como Ángeles María Miranda, y sus dos hijos.

Por eso no dudó cuando en 2018 le pidieron dinero para comprar una casa, que supuestamente sería utilizada para que ella se quedara cuando viajara a la Isla, unas dos veces al año.

"Mi familia austriaca y yo cuando veníamos a Santiago nos comportábamos como familia con esta familia santiaguera, trayéndoles lo que necesitaban", subrayó la mujer, quien añadió que mensualmente su tía enviaba 100 euros a la cuenta del banco de Ángeles María.

"¿Quién se puede imaginar que con tanto que los he ayudado me pueden estafar de una manera tan cruel y bárbara tratando de ganar más dinero?", dijo en un video compartido en la cuenta de YouTube del periodista Mario J. Pentón.

Después de comprar la casa, los cubanos le pidieron más dinero para arreglarla y "tenerla en orden y buen estado".

Pero a los seis meses, cuando Margot volvió a Cuba, el inmueble estaba sin reparar.

"Vine a los seis meses de la supuesta compra y la casa la encontré deteriorada y no le habían hecho ningún arreglo. Esto me decepcionó. A partir de la pandemia no pude venir más", indicó.

Tras normalizarse los vuelos internacionales a Cuba, Margot regresó y se encontró con que le habían cambiado la cerradura de la vivienda y no la dejaban entrar a sacar sus cosas. Para hacerlo, tenía que pagarles a los cubanos otros 12 mil euros.

Fue entonces cuando ella acudió a la policía y pudo acceder al inmueble y recuperar algunos objetos personales.

La mujer decidió denunciar su caso ante las autoridades cubanas para tratar de recuperar el dinero prestado. En 2022 hizo las gestiones con un bufete colectivo, al cual le tuvo que pagar unos 60 mil pesos cubanos por el contrato de representación.

Finalmente, el tribunal municipal de Santiago de Cuba rechazó su demanda, alegando que el préstamo se realizó de forma legal y no escrita.

"Aunque yo presenté todas las pruebas, documentos, conversaciones por escrito y hasta el comprobante de la forma de dinero que le presté depositándola a la cuenta de BADEC de la estafadora", lamentó.

Margot subraya que ella posee "todas las evidencias y pruebas en mis manos" que demuestran que Ángeles María le prometió que podría entrar siempre a su casa y que le devolverían el dinero.

"Mis familiares austriacos no han podido creer que el estado cubano de verdad desestimó mi demanda y así soportó a los delincuentes", señaló.

La víctima asegura que sí confió en esa familia es por la relación que mantuvieron por más de dos décadas.

"Mi error fue creer en la relación interfamiliar que hemos establecido durante veinte años, por eso no vi necesario hacer un contrato escrito", aclaró.

"¿Es que en Cuba no hay justicia?", inquirió.