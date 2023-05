Maykel Osorbo está preso porque Cuba es una dictadura

El preso político cubano Maykel "Osorbo" Castillo, condenado por el régimen a nueve años de privación de libertad, está siendo abusado y golpeado en la cárcel, sin protección de las autoridades.

El rapero denunció este miércoles, mediante una llamada telefónica, los actos de tortura y abuso que desde hace aproximadamente cuatro semanas está enfrentando en la prisión Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, donde fue confinado por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones, entre otros.

La situación de Osorbo en la cárcel pinareña, a pesar de haberla comunicado a los oficiales, solo empeora, pues estos no interceden para frenar las agresiones.

Desde el perfil de Facebook "Maykel Osorbo 349", denunciaron los maltratos a los que está expuesto el prisionero político y responsabilizaron al régimen de lo que suceda con la integridad física del rapero, recluido "porque Cuba es una dictadura".

Captura de Facebook / Maykel Osorbo 349

A continuación, CiberCuba reproduce de manera íntegra la denuncia.

Urgente!! Maykel en peligro en la prisión

La situación de Cuba es dramática. En las prisiones, donde se condensa la Cuba más profunda, la situación no puede ser descrita con palabras, se nos acaban. Cada prisión es un ecosistema que se adapta como puede al desastre general, cada una tiene su propia mafia, sus propios negocios turbios que crecen en la medida que lo hacen la miseria material y moral externa. Es como una caja de resonancias de toda falta de derechos y de garantías para la vida.

En medio de esta correlación de fuerzas, los presos políticos tienen todas las que perder. Aunque los hayan recluido ahí por ceguera de un poder ilegítimo, ellos pertenecen a la lógica de la libertad y la dignidad. Por eso es tan común que los presos políticos sean hostigados allá adentro, porque su lógica pone en crisis la podredumbre del contexto. Si pusieron en crisis la podredumbre del país afuera, ¿qué no pasará allá adentro?

Si hago toda esta introducción es para caer en lo que importa: Maykel Castillo Pérez, conocido por todos por Maykel Osorbo, es un preso político. Aunque quieran vender lo contrario. La ONU lo reconoce así, todas las ONG internacionales lo reconocen así, todas las instancias culturales y de derechos humanos también. Yo sé que ustedes parecen no escuchar a nadie, pero lo saben, porque si no Maykel no tuviera una cámara de seguridad solo para él en esa prisión de mala muerte. Esa cámara es el reconocimiento por parte de ustedes de que la prisión de Maykel es política. Y es esa misma cámara la que está poniendo en jaque a todas las mafias de esa prisión. Esa cámara, la razón de que Maykel ahora mismo esté siendo amenazado y corra peligro su vida.

No nos interesa ahora si el peligro es mandado por ustedes o no. Maykel es inocente, está ahí porque Cuba es una dictadura. El país entero es una ruina, por ustedes. La población penal de Cuba es una de las más grandes del mundo, por ustedes. La precariedad de toda índole de la Isla y de las prisiones sobre todo, por ustedes.

Por tanto: si a Maykel alguien le toca un pelo allá adentro, también ustedes son los responsables. Así que piensen qué es lo que les conviene en este minuto de asfixia nacional. ¿Les conviene Maykel muerto? Yo sé que es por gusto a estas alturas apelar a su vergüenza o a su cordura. Así que apelamos al menos a su sentido del cálculo macabro, que es lo que nos ha llevado al desastre y a ustedes a mantener un poder que no será eterno y que cada día los coloca en una situación de descrédito y absurdo mayúscula.

PD: En esta situación de incertidumbre exigimos que Maykel llame todos los días y dé cuenta de su situación a sus amigos. Maykel no está solo. No se equivoquen.

El rapero contestatario y preso político denunció en enero que las autoridades de la prisión Kilo 5 y Medio lo acusaron de conspirar en la organización de un presunto motín.

Por esa razón que adujeron sus carceleros, colocaron una cámara de vigilancia en el calabozo del activista, según informó la opositora Anamely Ramos.

A pesar del acoso constante y de que su salud ha empeorado en los últimos meses, se mantiene en prisión "firme como un guerrero".