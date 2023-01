Acusan a Maykel Osorbo de planificar un presunto motín en prisión: “Según ellos soy muy peligroso”

El rapero contestario y preso político Maykel Castillo Osorbo denunció que las autoridades de la prisión de Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, lo acusan de conspirar en la organización de un presunto motín.

Esta es la razón que aducen sus carceleros para haber colocado una cámara de vigilancia en el calabozo del rapero y activista, según informó en las redes la opositora Anamely Ramos.

La activista trascribió en un hilo de Twitter las declaraciones que el propio Osorbo le comunicó vía telefónica.

“Me pusieron una cámara en la prisión porque supuestamente estábamos organizando un motín en la Compañía 5. La Seguridad del Estado y las fuerzas del MININT (como 80 guardias), en presencia del delegado de MININT, primer coronel, tomaron la prisión y determinaron meter en la celda arbitrariamente a 8 reclusos porque supuestamente a mis órdenes, iban a amotinarse”, relató el preso político.

“Al cabo de los tres días, al ver que ellos no salían de la celda, el sábado 7 de enero, decidí ir yo también a la celda, hasta que no liberaran a mis amigos. El martes 10 de enero, cuando por fin decidieron sacarlos, fue que me sacaron también a mí. Desde entonces estoy en la Sección 3, con una cámara instalada las 24 horas. Según ellos soy muy peligroso”, concluyó

Ramos recordó que “Maykel cumplirá dos años de prisión el 18 de mayo de 2023, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa de su casa, y sin orden alguna. La ONU y numerosas ONG defensoras de DDHH han exigido su libertad. Pero las dictaduras no entienden de libertad, solo de represión”.

El pasado 14 de enero, Anamely Ramos había denunciado la instalación de una cámara de vigilancia en la celda de Osorbo.

“A la dictadura cubana no basta con tener preso a Maykel Castillo injustamente. También le coloca una cámara de vigilancia en la galera que comparte con siete presos y disminuye la frecuencia de llamadas”, denunció en ese entonces la activista cubana.

Osorbo está recluido en la prisión de Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, donde cumple una sanción de nueve años de cárcel por supuestos actos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y difamación. Recientemente envió desde allí un emotivo mensaje, en el que le aseguró a sus seguidores que sigue “súper conectado”, una frase que usa para ratificar su activismo político.

A inicios de año, la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone recordó al rapero y preso político cubano, en un análisis sobre los dos años del estreno del tema musical “Patria y Vida”, del que es coautor

La prestigiosa publicación, especializada en música, dijo en un artículo que dos años después del estreno del tema, el rapero cubano sigue en la cárcel. Asimismo, consideró que la canción devino himno de protesta que encendió el país en 2021 y ganó dos Grammy Latinos.