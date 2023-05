El Taiger está de regreso en La Habana

Como había anunciado a inicios de esta semana, El Taiger está de vuelta en La Habana donde tendrá algunas presentaciones este fin de semana.

En su perfil de Instagram el reguetonero publicó una foto a su llegada a la capital y añadió en la descripción al post: “90 minutos del deporte más hermoso del mundo que comience la pasión”.

El cantante también intentó hacer una directa desde el bar-restaurante El Yoni, donde se presentará este viernes, pero al parecer la mala conexión en la isla no se lo permitió, pues apenas pudo mostrar cómo estaban preparando el lugar.

Supuestamente, este sábado se presentaría en el Salón Rosado de La Tropical, pero ese concierto ha desencadenado una polémica con Yulién Oviedo, quien desde hace algunas semanas había anunciado que estaría allí en concierto en esa misma fecha.

En una directa El Taiger le arrojó algunos dardos a Yulién: “Tú no eres problema y para mí menos. En caso de que yo no pueda hacer La Tropical el sábado yo espero y la hago el miércoles, cualquier día de la semana Cuba va a estar allí conmigo, yo no tengo que promocionar un evento 20 días antes”.

Con mucha ironía le dijo a Yulién que podía cantar antes o después de él e incluso comprarle el concierto.

Sin embargo, según Oviedo El Taiger no tiene autorización para cantar en Cuba y no tiene permitido subir a ningún escenario y le aconsejó que es momento de que madure y deje de ponerse disfraces y de hacerse el chistoso.

Las declaraciones de El Taiger no quedaron allí y añadió que el domingo irá a ver a Los Van Van, “porque si tú no quieres a Van Van no quieres a nadie”, a sabiendas de los cuestionamientos que recibió el pasado año por cantar con la agrupación en Miami.

Una vez más los viajes a Cuba de El Taiger vuelven a ser objeto de polémica y críticas sobre todo por parte de los artistas y la comunidad cubana en el exilio.