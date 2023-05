Madre de mujer trans presa por el 11J desmiente a Mariela Castro

Ana Mary García, madre de la transexual y presa política Brenda Díaz, afirmó que las recientes declaraciones de Mariela Castro sobre su hija son completamente mentira.

“Mariela Castro hizo unas declaraciones donde desacreditó a mi hija Brenda y a mí. Dijo que mi hija Brenda estaba bien en el lugar donde estaba. Que mi hija Brenda estaba de espaldas a la realidad de lo que estaba sucediendo con en todas las plataformas”, dijo García en un video difundido en Twitter.

La madre de Brenda ha venido denunciando periódicamente los atropellos que se cometen contra su hija en prisión.

“También dijo que Brenda nunca ha sido maltratada, cuando ella si ha sido maltratada en varias ocasiones que yo hecho mis denuncias. Dijo que yo estaba satisfecha de que Brenda estuviera en esa prisión, cuando Brenda no ha tenido atención médica, no ha tenido sus medicamentos que se los he tenido que buscar yo”, precisó

“Quiero decirle al mundo entero que todo lo que ella dijo ahí era mentira, que todo el mundo lo sabe. Yo tengo audios, yo tengo cartas de Brenda. Brenda sabe bien lo que se está haciendo por ella. Quiero desmentirla, porque todo eso es mentira”, concluyó.

El pasado jueves, Castro, hija del exgobernante cubano Raúl Castro, aseguró que Díaz “está muy bien” en una cárcel para hombres, tras ser condenada a 14 años de privación de libertad y a siete meses más por desacato en otro juicio reciente.

La también directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) aseguró este miércoles a la agencia EFE que el caso de Brenda es una "historia sobredimensionada y llena de fantasías".

“Brenda está muy bien ahí [en la sección masculina de una cárcel cubana para personas con VIH]. Ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba. Ni se ha enterado de eso”, respondió Mariela Castro, tras ser cuestionada sobre las denuncias de abusos en prisión contra Díaz.

Mariela calificó, además, a las informaciones que han dado seguimiento al caso como “chismecitos” y un “show mediático de la prensa y las agencias corporativas”.

“Da pena que se siga reproduciendo la misma mentira para atacar a Cuba con esta historia”, afirmó la directora de CENESEX.

Además, informó que el centro que dirige trabaja con instituciones penitenciarias para “asesorar” sobre personas de la comunidad LGBTIQ privadas de libertad y que ha recibido “opiniones muy favorables” sobre su trato.

Subrayó que reciben “una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias” y tienen acceso a actividades deportivas y servicios como el de librería y que a las personas trans también se les permiten “expresiones corporales de acuerdo con su identidad”.

Brenda Díaz cumple una condena de 14 años de privación de libertad en una cárcel para hombres y fue hallada culpable de lanzar piedras durante las protestas del 11J.

La familia alertó sobre la posibilidad de que le fabricaran una causa a la joven e incrementaran el tiempo que permanecerá en la cárcel, donde ha sufrido muchos maltratos, según cuenta su madre.

Brenda Díaz es uno de los rostros de la comunidad LGBTI de Cuba que más reconocimiento alcanzó tras las manifestaciones de julio de 2021, y su juicio, como el de muchos otros, fue calificado de ilegal y sin garantías.