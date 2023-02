Joven trans presa del 11J sufre golpiza en una cárcel de Mayabeque

La joven transexual Brenda Díaz, que cumple condena por las protestas del 11 de julio de 2021, sufrió una golpiza en la cárcel Cuba-Panamá, en Güines, provincia de Mayabeque, donde se encuentra recluida.

"El director de la prisión no me la dejó ver y dice que no le dieron golpes, pero yo sé que sí, y cuando salimos de la reunión, el oficial de la Seguridad del Estado me dijo que sí había recibido unos golpes porque ella forcejeó", denunció Ana María García, madre de Brenda, a Radio Martí.

Captura de Facebook / Presos Políticos de Cuba

Según contó la mujer, la prisionera política fue encerrada en una celda de castigo el domingo luego de ser golpeada por haberse visto involucrada en un altercado con un oficial.

En su testimonio reveló que ahora quieren abrirle una causa penal por "desacato" y solo podrá recibir visitas de un abogado.

Aunque un guardia del reclusorio le aseguró a la madre que nunca más será maltratada en esa institución, la madre sospecha de su promesa y exige la liberación de su hija.

"Mira, yo lo único que quiero es que la dejen libre porque no es ninguna asesina, ella no hizo nada para tenerla allí encerrada 14 años y encima de todo maltratándola", expresó.

Ana María García, a quien le niegan ver a Brenda, afirmó que buscará a un abogado para que él pueda dar fe de la situación de su hija. También contó que el oficial le pidió que no usara más las redes sociales para denunciar el estado de Brenda.

"Yo le dije que no podía hacer eso, porque si así me la estaban matando, si yo me callo, me la van a matar más todavía", repuso.

Brenda Díaz, de 28 años, cumple una condena de 14 años en una cárcel para hombres, donde la obligan a raparse y vestir como varón y sin recibir atención médica de calidad.

En la cárcel ha sido maltratada en repetidas ocasiones. En noviembre, fue empujada por unas escaleras y sufrió fracturas de costillas, denunció su madre.

Acusada por las protestas del 11J en Güira de Melena, fue una de las pocas detenidas que no recibió un cambio de medida tras la apelación de la defensa.

El tribunal ratificó su condena de 14 años de cárcel contra la cubana y en la cárcel Cuba-Panamá, preuniversitario convertido en prisión, sufre el acoso de las autoridades penitenciarias.

A inicios de 2023, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que dirige Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, prometió modificar el reglamento de prisiones con reconocimiento a derechos de personas transexuales, luego de reunirse con 30 personas trans en estado de reclusión y oficiales del centro Cuba-Panamá, donde han trascendido reiteradas denuncias de abusos y violaciones de derechos a personas transexuales.