EE.UU. anuncia cambios para agilizar solicitud de asilo en la frontera

El gobierno de Estados Unidos implementará cambios en la solicitud de asilo a través de la aplicación telefónica CBP One para agilizar los trámites de miles de solicitantes que esperan por una cita en puntos de la frontera mexicana.

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció modificaciones importantes que entrarán en vigor el próximo 10 de mayo en vísperas de la suspensión de la orden sanitaria del Título 42, cuando se espera un incremento del flujo irregular de inmigrantes hacia territorio estadounidense.

Los cambios responden a quejas por las limitaciones de acceso a las citas de asilo mediante CBP One, un proceso que comenzó el pasado enero y ha permitido hasta el momento programar unas 74,000 solicitudes para entrevistas de admisión por “miedo creíble”.

Las mejoras que se pondrán en práctica en la aplicación CBP One a partir de la semana entrante son:

Se habilitará un tiempo adicional para navegar por la aplicación y completar la solicitud de cita. El proceso de solicitud de cita tendrá dos pasos, de modo que los peticionarios tengan tiempo suficiente para hacer solicitudes y confirmar citas a su conveniencia en el transcurso de un día, lo que suprime el requerimiento actual de que todas las citas de CBP One estén disponibles a la misma hora cada día.

en el transcurso de un día, lo que suprime el requerimiento actual de que todas las citas de CBP One estén disponibles a la misma hora cada día. Se podrán solicitar citas en cualquier momento durante un período completo de 23 horas y, si se les asigna una cita, dispondrán de otro periodo de 23 horas para confirmarla.

y, si se les asigna una cita, dispondrán de otro periodo de 23 horas para confirmarla. Se ampliará el número de citas diarias asignadas hasta un total de aproximadamente mil a partir del 12 de mayo, y se evaluará continuamente la ampliación de la capacidad de citas disponibles a medida que las operaciones consigan mayor eficiencia.

y se evaluará continuamente la ampliación de la capacidad de citas disponibles a medida que las operaciones consigan mayor eficiencia. Habrá prioridad para las personas que llevan más tiempo esperando para obtener una cita. Un porcentaje de las citas diarias disponibles se asignará a los perfiles CBP One registrados con mayor antelación y a personas que han esperando mayor cantidad de tiempo.

“Es importante destacar que estas modificaciones no cambiarán la forma en que los solicitantes se registran inicialmente por si mismos, sus familias u otras personas a través de la aplicación CBP One, ni cambian los requisitos para que las personas confirmen sus citas”, aclararon las autoridades en un comunicado.

La medida podría favorecer a decenas de inmigrantes cubanos que permanecen aún varados en zonas de Centroamérica y México a la espera de una oportunidad para ingresar a territorio estadounidense y solicitar asilo político.

No obstante, los cubanos no aparecen entre las tres nacionalidades con más citas concedidas desde el pasado 12 de enero, cuando fue puesta en práctica la iniciativa. Los más beneficiados con las citas de CBP One han sido mexicanos, venezolanos y haitianos.

De acuerdo con CBP, los cambios proporcionarán a personas con conectividad limitada la misma oportunidad de programar citas para presentarse a la inspección en los puntos de entrada de la frontera sur que aquellos con mejores conexiones a Internet.

Se espera que al aumentar el tiempo para solicitar y confirmar las citas se reduzca la presión por la dependencia de la velocidad y conectividad de Internet, una reclamación persistente de los solicitantes desde inicios del programa.

Con anterioridad, la agencia había admitido que la gran demanda de las citas de asilo superaba la capacidad actual para programar a todos los solicitantes mediante la aplicación digital.

Entre los problemas notificados por los usuarios se reiteran los mensajes de error por problemas de ancho de banda con un programa informático para la localización.

“CBP sigue avanzando en tecnologías innovadoras y mejorando el cumplimiento de su misión fundamental de seguridad nacional, incluida la agilización de procesos seguros y eficientes en los puertos de entrada”, agregó el anuncio.

Para solicitar y programar una cita a través de CBP One, las personas aún deben estar físicamente ubicadas en el centro o norte de México. Las citas se ofrecen en ocho puntos de entrada en la frontera: Brownsville, Paso del Norte en El Paso, Eagle Pass, Hidalgo y Laredo, en Texas; Calexico y San Ysidro en California; y Nogales en Arizona.

La aplicación móvil CBP One está disponible en inglés, español, criollo haitiano, portugués y ruso, en www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone, y puede descargarse gratuitamente en las tiendas de Apple y Google, así como en el sitio web de CBP.

El anuncio de CBP se inscribe en una agresiva estrategia gubernamental para contrarrestar la inminente ola de inmigrantes que se espera inunde la frontera sur al levantarse el Título 42 el próximo 11 de mayo. La administración de Joe Biden ha puesto sus fuerzas en tensión y mandará 1,500 soldados de apoyo a la zona para complementar la labor de los agentes fronterizos y los más de 2,500 efectivos de la Guardia Nacional que ya están en funciones allí,

Más de 2.5 millones de inmigrantes, entre ellos unos 20 mil cubanos, han sido expulsados bajo los requerimientos de prohibición por la pandemia desde que se instauró el Título 42 en marzo de 2020.