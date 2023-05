Yordenis Ugás tras conocer a Chayanne: "Qué persona más educada y agradable"

Aunque Yordenis Ugás sabía que Chayanne era su vecino, hasta ahora no había coincidido con él, y qué sorpresa la suya cuando tuvo la oportunidad de compartir unas palabras con el cantante puertorriqueño.

En su perfil en Facebook el boxeador relató cómo fue el encuentro entre ambos junto a la foto que se tomaron.

“Me bajo del elevador y entro al parqueo equivocado e hice un gesto de molesto y siento que alguien me está hablando en inglés diciéndome que cuando me pase eso, no tengo que tomar el elevador otra vez, sino la escalera que es más rápido. Y para mi sorpresa era Chayanne que sabía que es mi vecino pero nunca lo había visto”, contó Ugás en el post.

“Le di las gracias y le dije que era un peleador cubano y me preguntó mi nombre y nos pusimos a conversar unos minutos. Qué persona más educada y agradable. Fue un placer”, aseguró el boxeador.

Hace algunas semanas Ugás recordó un encuentro con otro reconocido artista, el actor estadounidense Denzel Washington, a quien conoció hace cinco años en Nueva York.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2010, Yordenis Ugás ha tenido la oportunidad de conocer a personalidades del mundo del deporte y la cultura reconocidas a nivel internacional.

Recientemente el púgil celebró con mucho orgullo su ciudadanía estadounidense.