Beatriz Luengo a Yotuel: "Te conocí siendo una niña insegura, me fui queriendo en tus ojos”

Entre Beatriz Luengo y Yotuel Romero existe una linda relación que comenzó en el 2003 cuando se conocieron durante el rodaje de la popular serie española Un paso adelante.

Esta semana, durante la premier de UPA Next, la nueva entrega de esta producción, volvieron los recuerdos de aquellas filmaciones que se convertirían en un momento importante de sus carreras y también de su historia de amor.

En sus redes sociales Beatriz Luengo no pasó por alto este instante y aprovechó para dedicarle a Yotuel unas lindas palabras para decirle lo agradecida que está de tenerlo como compañero en la vida.

“Te conocí siendo una niña insegura de 19 años (como se ve en la última foto que fue nuestro primer photocall), me fui queriendo en tus ojos, cada vez acercándome más a cómo me veías tú y alejándome de cómo me veía yo”, comenzó diciendo la actriz y cantante.

“Hoy sintiendo la seguridad sobre mis pasos, posando sin subir los hombros ni mirar al suelo, retirando mi pelo y mostrando mis curvas y mis no curvas, puedo verme feliz y sin miedo. Hoy me vestí de rosa como aquel día. Pero rosa `aquí estoy´ y no rosa `perdón por venir´”, recordó también en su texto junto a varias fotos que les tomaron durante la premier.

La joven agradeció a su Yotu, como le dice cariñosamente “por enseñarme a quererme. Gracias por todo lo que haces en mí, por venir a estar conmigo ayer en un día tan especial. Y sobre todo gracias cada día que despierto a tu lado”.

Este otro gran paso en sus carreras llega después de haber estado presentando juntos, primero en Miami luego en España, el documental Patria y Vida: The power of music, dirigido justamente por Beatriz y que habla de la repercusión de esa icónica canción en la que participa Yotuel.

Después de dos décadas juntos, 15 años de su primera boda y pronto dos de la segunda ceremonia, Beatriz y Yotuel tienen mucho en común, además de esa linda familia que han conformado junto a sus hijos D’Angelo y la pequeña Zoë que recién acaba de cumplir dos años.