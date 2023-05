Ulises Toirac sobre protesta en Caimanera: "La gente hizo suya la calle para gritar sus frustraciones"

El humorista cubano Ulises Toirac comentó en sus redes sociales sobre la protesta antigubernamental el sábado pasado en Caimanera, donde decenas de personas salieron a la calle exigiendo libertad.

"Ayer, muy cerca de aquellos lares del oriente cubano, la gente hizo suya la calle para gritar sus frustraciones", dijo en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

El popular comediante se burló de los argumentos del gobierno, que culpó a tres supuestos borrachos de la multitudinaria manifestación en la ciudad guantanamera.

"No creo que algún espía haya cruzado la zona minada alrededor de la base para alentar, pagar y dirigir la manifestación. Al menos no vi nadie dirigiéndola sin un brazo o una pierna. Tampoco vi borrachos (es probable que los hubiera, pero la mayoría caminaba derechito), y para rematar, no viraron ningún carro o vandalizaron tiendas", señaló.

Ulises también criticó la violenta represión que sufrió la población pacífica e inerme por parte de las Brigadas Especiales del Ministerio del Interior (MININT).

"Las tonfas como velitas de cumpleaños se las dedicaron con todo cariño al acápite... atentar contra la tranquilidad... Mmmm... raro equilibrio acción-reacción", ironizó.

El actor, gran seguidor de los Beatles, recordó que este lunes se cumplen 53 años del lanzamiento del disco Let It Be (Déjalo estar), en un momento en que el cantautor Paul McCartney había anunciado que había dejado el mítico cuarteto.

"En Let It Be, la canción que da título al disco, se encuentra mejor explicación a la frase. No es exactamente 'Déjalo estar', sino 'No te permitas que no esté'", aclaró.

Ulises escribió una de las estrofas del tema: "And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shinin' until tomorrow. Let it be. (Y cuando la noche está nublada, aún hay una luz que me alumbra, brillando hasta mañana. Déjalo estar)".

"Y me pregunto quiénes mantienen qué luces dentro, a nombre de qué y con qué objetivo", concluyó.

Una multitudinaria protesta se registró al atardecer del sábado en Caimanera, donde decenas de personas se lanzaron a las calles en protesta por la escasez y los apagones.

En respuesta, el régimen cortó la conexión a Internet en todo el país, una práctica represiva habitual de la dictadura, por temor a que se extiendan las manifestaciones a otras localidades.

Horas después, en un intento de aparentar que en el país había "tranquilidad", medios de prensa estatales, periodistas oficialistas y defensores de la dictadura compartieron en Internet imágenes de calles de Caimanera vacías, con las que trataban de restar importancia a las protestas.

"La tranquilidad de la tarde se vio alterada este sábado en el municipio de Caimanera y, por supuesto, las redes casi colapsan. En estos momentos hay calma en las calles", dijo el Canal Caribe en su cuenta de Twitter.