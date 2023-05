Con precarios e inseguros medios, más cubanos se lanzan a producir gasolina con plásticos

Ante la escasez de combustibles en Cuba cada vez más personas comienzan a producir gasolina a partir de reciclar plástico.

Este combustible casero lo hacen con precarios e inseguros medios de producción y muchas veces los innovadores cubanos no cuentan con todos los conocimientos necesarios, lo que representa un gran peligro para sus vidas.

En las redes sociales circulan varios videos de cubanos produciendo su propia gasolina criolla. El más reciente llega desde el perfil de Facebook "Dónde hay Combustible (Gasolina y Petróleo)".

Se puede ver a un grupo de cubanos, algunos descalzos y sin camisas, en medio de un monte produciendo gasolina criolla con un método artesanal. Uno de los presentes arroja un poco de líquido al fuego para demostrar que es combustible lo que obtienen.

"Esto da una guachipupa que prende... ¡Miren esto! ¡Esto si está bueno! ¡Ay papá... Esto es gasolina con octanaje!", dice uno de los presentes mientras se ve cómo las llamas de fuego se elevan.

Esta práctica para la obtención de combustible se conoce como Pirólisis de plástico. Se usan fragmentos selectos de plásticos triturados que se funden en un reactor en ausencia de oxígeno para que se descompongan en moléculas muy pequeñas.

Es una técnica extremadamente peligrosa. Se emplean en el proceso temperaturas que oscilan entre 300 y 900°C. Un paso mal dado y podrían generar un incendio.

Los primeros cubanos en mostrar el proceso en las redes sociales fueron Dairon Matos Pérez y su amigo Heriberto Silva. Su video se hizo viral y posteriormente afirmaron que quieren crear una mipyme en el municipio Manatí, en Las Tunas para producir combustible.

A los pocos días se conoció sobre otro grupo de cubanos que producen gasolina criolla en un lugar indeterminado del país. Esa grabación muestra los precarios implementos usados: una cubeta, un galón, varios pomos plásticos, una manguera, una lata y una pequeña cocina artesanal.

La cantidad de combustible que se obtiene en cada proceso es muy poca y el peligro al que se exponen los que lo intentan es muy alto. No haga pirólisis del plástico si usted no conoce todos los pasos y requisitos de esta técnica y no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

La crisis de combustible en Cuba es tan aguda que desde hace varias semanas en muchas provincias no venden gasolina a la población. Esto genera desesperación entre las personas que no logran trasladarse a resolver sus necesidades cotidiana. El precio de la gasolina supera los 500 pesos por litro, en el mercado informal.