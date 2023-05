Más cubanos producen gasolina de plástico ante crisis de combustible

Otros cubanos han comenzado a producir combustible a partir de reciclar plásticos, una práctica peligrosa que no debe hacerse sin los conocimientos ni las condiciones adecuadas, pero que algunas personas ven como último recurso ante la crisis energética del país, que el gobierno no es capaz de resolver.

Un video compartido en su cuenta de Instagram por el youtuber Alain Paparazzi Cubano permite ver un proceso artesanal de pirólisis de plástico en un campo de plátanos, mientras se escuchan las voces de varios hombres.

La grabación muestra los implementos usados, como una cubeta, un galón y varios pomos, todos plásticos, una manguera, una pequeña cocina artesanal y una lata.

"Miren mi gente, haciendo aquí gasolina, produciendo la gasolina. Mira cómo está pasando por la manguera, no sé si ustedes lo logran ver ahí", dijo un hombre.

"Está un poco prieto el crudo nacional", señaló otro.

"Porque hay que refinarla ahora", precisó un tercero.

Segundos después, este último encendió un fósforo dentro de una lata que contenía el líquido para ver si funcionaba el experimento, y al ver que salía una llama, afirmó contento que sí servía.

"Hay que refinarla un poco nada más para que esto de verdad funcione. Ya ustedes saben, de verdad que el cubano nunca se la deja arrancar. Olvídate de eso", subrayó el otro.

En la sección de comentarios de la publicación, un internauta dijo que esos cubanos son de Bejucal, en Mayabeque.

"Ejemplo de que el gobierno no produce nada porque no le da la gana. Personas sin recursos sacando convertible hasta de pomos plásticos y ellos no pueden ni producir sal", cuestionó una muchacha.

"Ustedes están todos locos. Eso cuando se lo echen a la maquina será una bomba", alertó otro cubano.

Esta semana trascendió el caso de Dairon Matos Pérez y Heriberto Silva, dos jóvenes de Las Tunas que produjeron gasolina a partir de plásticos.

Los dos amigos están tan entusiasmados que aspiran a crear una microempresa para producir el combustible necesario para su pueblo, mediante una refinería que desean montar en el patio de la casa de una de ellos.

En declaraciones al periodista Rolando Nápoles, de América TeVé, Dairon dijo que solo han fabricado gasolina una vez, y que tras muchas horas de trabajo, lograron sacar ocho litros. Los echaron en la moto de Heriberto, que está armada con piezas de varios vehículos, y con un litro recorrieron ocho millas.

Ambos jóvenes buscaron en Internet cómo desarrollar un proceso de pirólisis de plástico.

"Puedes usar pomos de desodorante y champú, tapitas, cubetas y cajas rotas, pedazos de tanques... todo lo que sea plástico, menos el PVC", precisó Dairon.

Muchos internautas alertaron a estos emprendedores del peligro de esta práctica de forma artesanal.