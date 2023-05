Lenier Mesa: “El éxito no está en que tú te creas el número uno”

Contrario a lo que pudieran pensar muchos, el éxito para Lenier Mesa no está en creerse el mejor sino en estar centrado, esforzarse y ser buena persona.

Así lo dijo el propio cantautor cubano en días recientes, a través de un mensaje compartido en las stories de su cuenta en Instagram.

“El éxito no está en que tú te creas el número uno; el éxito está en ser trabajador, estar enfocado, ser buena persona, y ahí te darás cuenta de que tienes éxito y que eres el número uno", escribió literalmente.

El éxito según Lenier Mesa / Instagram stories

No es esta, sin embargo, la primera vez que el intérprete de “El Amor lo cura todo” (junto a Diana Fuentes) opina sobre este asunto.

Hace unos meses, hizo recuento de lo que había vivido y logrado a cinco años de trayectoria y se refirió también a lo que para él es triunfar.

“El éxito es mantenerse, es ser humilde con tu gente. El éxito no ser el mejor, si no ser mejor cada día” dijo en junio pasado y aprovechó para recordar que en este tiempo de carrera había podido cumplir “el sueño de demostrarle a la gente que cualquiera escribe una canción pero no cualquiera escribe un éxito”.

Pese a sus palabras, lo cierto es que todo lo que toca se convierte en hit y así lo demuestran sus sencillos y sus colaboraciones, las más recientes con el polémico rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien celebró hace unas horas su cumpleaños 27 en compañía del cubano.

Este 10 de mayo Lenier Mesa lanzará el remix de su éxito “Cómo te pago”, junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, como homenaje al día de las madres que se celebra el segundo domingo de mayo en Cuba y muchos países del mundo.

“Este día de las Madres, recordemos que su amor nunca se agota y que ustedes son nuestras heroínas en la vida diaria” dijo junto a un fragmento del videoclip.