Madre denuncia mala atención a su hijo de tres años en hospital de La Habana

Una madre cubana denunció la mala atención médica recibida por su hijo de tres años en el Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez", en el municipio capitalino de Marianao.

Pedro José, de tres años, y su madre, Lidia Puente, estuvieron durante horas esperando por atención médica y sin poder ser remitidos a otro hospital por falta de ambulancia, mientras el pequeño permanecía con fiebre alta.

La madre contó este martes en Facebook que desde el sábado su hijo estaba con fiebre de 39 grados Celsius, por lo cual decidió llevarlo el lunes al hospital, donde esperó tres horas para ser atendido.

Captura de Facebook / Lidia Puente

"Cuando finalmente me tocó entrar a las 9.00 pm. me indican los complementarios y una placa de tórax, dando este negativo, pero los análisis es lo que dan un poco alterado y deciden dejarme ingresada y remitirme para otro hospital, para el Hospital Pediátrico Leonor Pérez, de Santiago de las Vegas", escribió la mujer en su post.

De acuerdo con los hechos relatados, luego de la remisión la dejaron en una sala de observación para esperar una ambulancia que debía trasladarla al otro hospital pero nunca llegó.

En todo ese tiempo, dijo, "nunca pasaban para saber cómo estaba mi bebé y cuando hoy hacen la entrega de guardia el team médico que entra pasa y me lo revisa, me dice que el carro no había llegado porque hay solamente 3 para todos los hospitales", refirió.

La mujer, insultada, escribió que se trata de la vida de un niño lo que está en riesgo y exigió responsabilidad por parte de los implicados en la atención médica del niño.

"Hasta cuándo es el maltrato por parte de los trabajadores de salud pública, son niños, por dios, no son basuras, tienen que tomar medidas para todos los responsables", concluyó en su post.

Decenas de madres que se solidarizaron con su indignación comentaron que la situación del sistema sanitario cubano era insostenible y las autoridades no intervienen ante estos casos.

"No sé hasta dónde va a llegar la indolencia, no sé qué hace el ministro de salud de este país, la salud no es un privilegio, es un derecho, hasta cuándo van a dejar destruir uno de los logros más grandes que había tenido esta revolución y digo había porque ya queda muy poco o nada de la potencia médica que tanto se proclamaba", opinó una internauta.

Denuncias como estas han colmado las redes sociales ante la inacción del gobierno que sigue negando que los hospitales están colapsados y la falta de medicamentos e insumos impera en el sistema de salud.

Otra madre expuso el mes pasado que su hijo fue víctima de falta de atención médica y empatía en el Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez".

La mujer afirmó que su hijo de dos años estuvo hospitalizado en la sala de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por más de 20 días y que la atención médica ha sido mala.

Su crítica coincide con las de otras madres que han visibilizado el maltrato de los pacientes en otros hospitales pediátricos.

Una madre cubana adujo que se presentó por tercera vez en el servicio de urgencias del Hospital Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón, con su hijo, y no quisieron atenderla. De allí la mandaron para la posta médica a buscar una remisión.