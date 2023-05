Cubana harta ante situación del país: "Así no se puede vivir"

La activista por la protección de los animales, Yenney Caballero, estalló en las redes sociales y dijo estar harta de la estresante situación que hay en Cuba, marcada por carencias, falta de combustibles y altos precios.

"¿Hasta cuándo? ¡Qué manera de sufrir en este país! Así no se puede vivir. A veces tengo ganas de dejar de existir. A Dios le dijo fuerzas y paciencia", dijo la mujer desesperada por las carencias y los obstáculos que surgen a diario en Cuba.

Yenney, como miles de mujeres cubanas, vive bajo un constante estrés porque siempre falta algo en las casas, si no es la comida es el combustible para elaborar los alimentos.

"Se acabó el gas y voy a ver al hombre al que le pagas para llenar la bala. Me dice que voy para una lista que dentro de cuatro semanas me toca coger mi gas. Creo que me subió la presión", contó. Ante la imposibilidad de cocinar en su propia casa tuvo que ir con la comida en una olla a la vivienda de una amiga a que le hiciera el favor de cocinársela.

Al estrés cotidiano en el caso de esta cubana se suma que tiene una veintena de animales a su cargo que requieren atención y alimentación diaria.

"Hay 24 animales que a las 3:00 pm exigen a ladridos lo de ellos, porque no me puedo parar a darles explicaciones, no las van a entender", comentó la activista, que hace una labor de rescate de perros y gatos de las calles, sin recibir apoyo del gobierno.

Yenney contó que se compró una olla Reina que le costó 8,000 pesos cubanos y al poco tiempo ya estaba rota, por la mala calidad de los productos que venden en el país. "La he llevado al taller tres veces y nada, vuelve a romperse. A fuego lento le hago el arroz en esa olla a mis animales", comentó.

Este jueves la activista denunció un caso de maltrato animal en La Habana. Un perro fue sacrificado y la cabeza del can la colocaron en una ofrenda religiosa.

"Asco siento de vivir aquí. Vergüenza siento de esta sociedad tan vacía, tan ignorante. Prefiero morir mil veces antes de apoyar algo tan desagradable", dijo sobre este caso.

Otra mujeres cubanas han estallado recientemente en las redes sociales por el tremendo estrés con que se vive en Cuba. Una anciana tildó al gobierno de "asqueroso" tras verse obligada a hacer una gigantesca cola para comprar comida. Criticó la falta de organización y dijo que la situación le "subió lo de bandolera".